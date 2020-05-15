Финансы

Самара-ГИССамара-ГИСРубль укрепился к доллару и евро

Европейская валюта упала на 0,7% — до 78,92 рубля. Об этом в понедельник, 18 мая, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 11:25, доллар по самому выгодному курсу в Самаре можно купить за 73,49 рубля.
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Рубль уверенно укрепляется к доллару и евро

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На торгах 15 мая евро и доллар подешевели

КП - Беларусь15 мая в 07:16
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