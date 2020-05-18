Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правда03:27
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:52, Ашберн
Комментарии
Происшествия
На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот
СК завершил расследование уголовного дела о хищении денег у детей-сирот в Алтайском крае.
Российская газета 13:28
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Общество
Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM вчера в 18:16
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Общество
Совфед предложил поднять возраст продажи алкоголя до 21 года
В Совете Федерации рекомендовали правительству повысить в России возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
МР7.ру 06:09
Общество
Военные привезли коронавирус на Сахалин
Еще у трех человек в регионе обнаружили COVID-19. Двое из них — военнослужащие, которые вернулись на Кунашир и Сахалин из отпусков.
EastRussia 22:00
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
Политика
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru 16:45
Здоровье
Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе 00:56
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
Здоровье
Больница прекратила приём пациентов на Алтае из-за коронавируса
В Алтайском крае одно из крупнейших медицинских учреждений прекратило принимать больных; причиной стала вспышка заболевания коронавирусом среди персонала.
Сиб.фм 11:51
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
Происшествия
В Красноярск прибыли 39 туристов из Таиланда
Все туристы, которые прибыли в регион, направлены на двухнедельный карантин.
Городские новости. Красноярск 06:51
Шоу-бизнес
Дочь Алсу Микелла появилась на видео с немцем
Lou Bega, который является старым другом семьи Абрамовых, увидел клип Микеллы "Не твоя", выпущенный недавно лейблом Sony Music, и предложил ей снять совместное видео на свой самый известный хит "Mambo No.5".
Московский Комсомолец вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru 18:38
Игры
Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает
Игромания.ру 07:03
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
Происшествия
В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски
В столице Татарстана сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Российская газета 06:09
Культура
Седьмой сезон шоу «Танцы» станет последним
Piter.tv 07:40
Футбол
РФС попросил губернаторов разрешить клубам РПЛ начать тренировки
Российский футбольный союз хочет получить право на возобновление тренировочного процесса клубам РПЛ.Как сообщает источник, для этого глава РФС Александр Дюков написал письмо губернаторам регионов, в которых играют клубы чемпионата России.
Vprognoze.ru 16:03
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10
Экономика
Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии
Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Интерфакс 21:39
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Общество
На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола
На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
РБК 21:36