Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.

Курс рубля растет к доллару и евро

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 1,2K

Общество Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России. 35

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 455

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Общество Военные привезли коронавирус на Сахалин Еще у трех человек в регионе обнаружили COVID-19. Двое из них — военнослужащие, которые вернулись на Кунашир и Сахалин из отпусков.

Шоу-бизнес Полина Гагарина рассталась с мужем Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета". 91

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Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 695

Здоровье Больница прекратила приём пациентов на Алтае из-за коронавируса В Алтайском крае одно из крупнейших медицинских учреждений прекратило принимать больных; причиной стала вспышка заболевания коронавирусом среди персонала. 3

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Футбол РФС попросил губернаторов разрешить клубам РПЛ начать тренировки Российский футбольный союз хочет получить право на возобновление тренировочного процесса клубам РПЛ.Как сообщает источник, для этого глава РФС Александр Дюков написал письмо губернаторам регионов, в которых играют клубы чемпионата России.