Финансы

Самара-ГИССамара-ГИСРубль укрепился к доллару и евро

По состоянию на 11:25, курс доллара снизился на 0,65% — до 72,93 рубля. Европейская валюта упала на 0,7% — до 78,92 рубля. Об этом в понедельник, 18 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля

Комсомольская правда03:27

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 72,5 рубля

ТАСС03:02

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:20

Курс рубля продолжил расти

Lenta.ru03:13

Курс вблизи 73 руб./$ в текущих условиях выглядит обоснованным - Банк «Санкт-Петербург»

Финмаркет05:33

Курс рубля вырос вслед за нефтью

РИА Новостивчера в 15:31
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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
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Кино

Леброн Джеймс продюсирует фильм о баскетболе с Адамом Сэндлером

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступит продюсером нового фильма компании Netflix о баскетболе, который будет называться «Hustle», а главную роль в картине сыграет популярный актёр Адам Сэндлер.
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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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Общество

Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса

Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
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Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля

Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
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Армия и оружие

На Украине обвинили Россию в переброске танков в Донбасс

Представители управления разведки украинского Минобороны заявили о том, что РФ якобы осуществляет поставку на Донбасс своих танков.
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Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
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Поместье Фрогмор-хаус, подаренное паре королевой Елизаветой II, осталось пустовать после переезда принца Гарри и Меган Маркл в США.
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СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
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В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Общество

Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей

Президент России Владимир Путин заявил, что выплата по 10 тысяч рублей на ребенка коснется около 22 миллионов детей, а со взрослыми эта мера коснется более чем 50 миллионов россиян.
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Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
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Шоу-бизнес

40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет

Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
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Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
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Общество

Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции

Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
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Политика

Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
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Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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Среди направлений Путин выделил беспилотники, генетику, медицину и образование.
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Здоровье

В Саратовской области от пневмонии умер младенец

В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
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Медведев анонсировал корректировку идеологии «Единой России»

Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев сообщил, что партия будет вносить изменения в идеологию и предвыборную платформу.
Коммерсантъ 08:40
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Общество

Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять

Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский.
Lenta.ru 05:40
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Здоровье

В Ростовской области начнут тестировать на антитела к коронавирусу

Жители Ростовской области смогут сдавать анализы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, рассказала министр здравоохранения Татьяна Быковская во время брифинга.
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Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения Ксении Бородиной

Вчера ведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина обрушилась с критикой в адрес Виктории Бони.
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АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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