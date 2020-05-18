Финансы
Самара-ГИСРубль укрепился к доллару и евро
По состоянию на 11:25, курс доллара снизился на 0,65% — до 72,93 рубля. Европейская валюта упала на 0,7% — до 78,92 рубля. Об этом в понедельник, 18 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правда03:27
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Комментарии
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Кино
Леброн Джеймс продюсирует фильм о баскетболе с Адамом Сэндлером
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступит продюсером нового фильма компании Netflix о баскетболе, который будет называться «Hustle», а главную роль в картине сыграет популярный актёр Адам Сэндлер.
Чемпионат 06:16
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Общество
Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса
Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
Мойка78 06:24
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Происшествия
Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля
Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 06:32
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости вчера в 04:24
Армия и оружие
На Украине обвинили Россию в переброске танков в Донбасс
Представители управления разведки украинского Минобороны заявили о том, что РФ якобы осуществляет поставку на Донбасс своих танков.
ГЛАС.RU 08:36
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл начали выплачивать долг королевской семье
Поместье Фрогмор-хаус, подаренное паре королевой Елизаветой II, осталось пустовать после переезда принца Гарри и Меган Маркл в США.
Пятый канал вчера в 10:52
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Президент России Владимир Путин заявил, что выплата по 10 тысяч рублей на ребенка коснется около 22 миллионов детей, а со взрослыми эта мера коснется более чем 50 миллионов россиян.
РЕН ТВ 08:12
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Шоу-бизнес
40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет
Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Общество
Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции
Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Политика
Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Среди направлений Путин выделил беспилотники, генетику, медицину и образование.
Эхо Москвы 17 мая в 12:34
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
Политика
Медведев анонсировал корректировку идеологии «Единой России»
Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев сообщил, что партия будет вносить изменения в идеологию и предвыборную платформу.
Коммерсантъ 08:40
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Общество
Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять
Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский.
Lenta.ru 05:40
Здоровье
В Ростовской области начнут тестировать на антитела к коронавирусу
Жители Ростовской области смогут сдавать анализы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, рассказала министр здравоохранения Татьяна Быковская во время брифинга.
РБК Ростов-на-Дону 06:50
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения Ксении Бородиной
Вчера ведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина обрушилась с критикой в адрес Виктории Бони.
Paparazzi.ru 03:38
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50