На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,46 рубля (минус почти 22 копейки), курс евро — 70,25 рубля (минус примерно 5 копеек). Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник ожидается падение пары доллар/рубль до 71,5 рубля.

Доллар и евро дешевеют к рублю в начале торгов

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