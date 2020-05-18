Финансы
Банки.руДоллар и евро дешевеют к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,46 рубля (минус почти 22 копейки), курс евро — 70,25 рубля (минус примерно 5 копеек). Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник ожидается падение пары доллар/рубль до 71,5 рубля.
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правда03:27
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