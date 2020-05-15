Финансы
Самара-ГИСРубль укрепился к доллару и евро
Европейская валюта упала на 0,7% — до 78,92 рубля. Об этом в понедельник, 18 мая, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 11:25, доллар по самому выгодному курсу в Самаре можно купить за 73,49 рубля.
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Рубль днем развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на фоне сократившей прирост нефти
Финмаркет15 мая в 08:35
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Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
RuNews24.ru 01:42
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В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
ТАСС 05:26
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Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Экономика
Стало известно о серьезных убытках лондонского бизнеса Чичваркина
В марте стало известно, что в связи с закрытием лондонского «Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» блогер Алексей Навальный рискует лишиться финансирования со стороны сбежавшего в Британию российского бизнесмена Евгения Чичваркина.
Взгляд.ру 06:22
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В Воронеже волонтер попалась на продаже продуктовых наборов
Российская газета 04:56
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Общество
Попова заявила о нестабильной ситуации с коронавирусом в семи регионах
Москва, 18 мая 2020, 12:47 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи российских регионах.
REGNUM 05:47
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Футбол
Мещеряков — о словах Селюка: не комментирую бред
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на высказывания известного агента Дмитрия Селюка в свой адрес.
RT на русском 05:54
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC.
РИА Новости вчера в 08:07
Общество
Попова заявила о подготовке рекомендаций для запуска всего транспорта
Роспотребнадзор в течение ближайших 1,5 недель подготовит рекомендации для запуска всех видов транспорта, заявила глава ведомства Анна Попова.
Компания 05:57
Здоровье
Растет число тяжелых больных с коронавирусом в Саратовской области
Как сообщил заместитель регионального министра Андрей Гадяцкий, выросло число тяжелых больных с коронавирусом в Саратовской области.
Saratovnews 05:44
Музыка
Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
Пятый канал 03:10
Общество
Мишустин назвал число готовых к смягчению карантинных мер регионов
«На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер», — сказал Мишустин.
РБК 06:09
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Газета.Ru 04:58
Общество
В Воронежской области могут открыть магазины и вещевые рынки
В Воронежской области в ближайшие несколько дней могут принять решение о полноценном запуске офисов МФЦ, а также о возобновлении работы торговых объектов площадью до 400 кв. м, вещевых ярмарок и рынков.
Обозреватель Врн 04:56
Кино
Названо условие сохранения прокатного графика «Довода»
Что касается возможной новой даты релиза, то высказываются предположения о готовности Warner Bros. пожертвовать прокатным графиком другого своего проекта - экранизации комиксов DC "Чудо-женщина 2: 1984", то есть представить "Довод" зрителям в августе 2020 года.
Kinonews.ru вчера в 02:55
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В отделе полиции умер 18-летний россиянин
В Тюмени скончался 18-летний житель в отделе полиции № 4. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области.
Lenta.ru 06:09
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«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Соболевым
РИА Новости 05:14
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Политика
Песков: сроки прямой линии Путина с россиянами пока не определены
Сроки "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая в последние годы проходила в июне, пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.
ТАСС 04:22
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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Общество
В России за сутки коронавирусом заразились менее 9 тысяч человек
За последние сутки в России выявлено меньше 9 тысяч случаев коронавируса. Заболевание подтвердилось у 8 926 человек, передает оперштаб.
Компания 03:24
Спорт
Южнокорейский футбольный клуб усадил на трибуны секс-кукол
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