Финансы
Взгляд.руРубль укрепился к доллару и евро
По состоянию на 10.58 (мск) вторника курс доллара падает на 1,06 рубля, до 73,6 рубля, курс евро – на 1,51 рубля, до 81,91 рубля, передает РИА «Новости». Цена нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже подскакивает на 3,33% – до 31,05 доллара за баррель.
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Евро подорожал до 83 рублей на открытии торгов на Московской бирже
Петербургский дневниквчера в 04:27
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