Утром 9 сентября курс доллара опустился по отношению к рублю на 18 копеек – до 65,55 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро

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