Финансы
Московский КомсомолецРубль укрепился к доллару и евро
Утром 9 сентября курс доллара опустился по отношению к рублю на 18 копеек – до 65,55 рубля.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 23:20, Вашингтон
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:47
Авто
Из Hyundai Veloster N сделали гоночный электромобиль
Hyundai приступил к разработке Veloster N ETCR в ноябре 2018 года, а первая отработка прототипа была завершена в августе 2019 года.
SpeedMe 08:36
Происшествия
В США водитель Tesla уснул за рулем во время движения автомобиля
Радио Sputnik 11:10
Здоровье
Названы 5 способов предотвращения тихого инсульта
Регулярно тренируйтесь, ведь постоянные физические нагрузки хотя бы 30 минут в день 5 дней в неделю уменьшают на 40% риск развития тихого инсульта.
Волгоградская правда 22:03
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 14:53
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Футбол
Карпин намекнул, что хочет сына: «Не хватает Жорика»
Sport24.ru 13:09
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости 20:29
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс 13:12
Политика
В Кремле оценили отставку Болтона
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал о позиции Кремля насчет увольнения советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
Газета.Ru 17:18
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
Алексей Копайгородский избран мэром Сочи
Только что кандидатуру нового главы единогласно утвердили депутаты городского собрания курорта.
Живая Кубань 14:06
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Гаджеты
Новый внешний аккумулятор Xiaomi получил ёмкость на 10 000 мАч
В новинке установили батарею на 10 000 мАч, а также функцию беспроводной зарядки.
Astera 11:57
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
Футбол
«Челси» хочет купить защитника «Ниццы» за 35 млн фунтов
Как сообщает «Daily Mail», лондонцы готовы заплатить за 23-летнего защитника Юсефа Атталя 35 миллионов фунтов в зимнее трансферное окно.
Все про Спорт ру 22:29
Политика
В Кремле рассказали о вывезенном из России «американском шпионе»
Вчера телеканал CNN заявил, что ЦРУ вывезло из России своего агента, являвшегося одним из самых высокопоставленных чиновников в российском правительстве.
RuNews24.ru 08:10
Общество
Джек Ма ушел с поста главы Alibaba
Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.
Ведомости 05:07
Наука
Ученые из США открыли механизм возникновения жизни в космосе
Ugpressa.ru 17:29
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38
Общество
Опрос показал отношение россиян к «серой» и «черной» зарплатам
Более трети россиян (36%) не согласятся на предложение работодателя получать «серую» или «черную» зарплату.
Известия вчера в 23:55
Политика
Зеленский встретился с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru 20:32
Политика
Жена и дочь отбывающего тюремный срок Бута прибыли в США
Супруга отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.
Известия 02:00
Политика
ЦИК назвал преступлением передачу удостоверений КПРФ штабу Навального
Булаев напомнил, что на просторах электронных СМИ появлялась информация, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин мог предоставить штабу Алексея Навального большое количество незаполненных бланков для наблюдателей на избирательных участках.
iReactor 10:35