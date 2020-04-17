Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,43-73,65 руб.

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Политика МВД разъяснило порядок замены паспортов с истекшим сроком действия В соответствии с указом президента, сегодня опубликованном на портале законодательных актов, для граждан России, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется. 553

Общество Россияне массово поехали в Крым Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона. 688

Политика Российские тесты на коронавирус раскритиковал Лукашенко Как сообщает «Интерфакс», Александр Лукашенко в Гродненской области заявил, что 15 заболевших российских специалистов, субподрядчика Росатома, были пролечены местными врачами, но, после этого, российские тесты опять показали наличие заболевания. 2,2K

Политика Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова. 1K

Политика Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом. 850

Общество Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.

Происшествия СК опубликовал видео задержания замглавы Хакасии Следственный комитет в субботу, 18 апреля, опубликовал видео задержания исполняющего обязанности заметителя губернатора Хакасии Сергея Новикова. 1,2K

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек Число скончавшихся от связанных с коронавирусом по состоянию на 05:00 по московскому времени воскресенья достигло 160 518, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. 1

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне. 1,8K

Наука Массовое производство вакцины от коронавируса начнет Великобритания На следующей неделе в Великобритании стартует производство вакцины от коронавируса, которая еще не прошла клинические испытания, рассказал в эфире телеканала Sky News директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл. 65

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3,5K

Политика На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. 689

Здоровье В 224 храмах Липецкой области сегодня не провели предпасхальные службы Сегодня в 62 православных храмах региона предпасхальные богослужения прошли без присутствия в них прихожан.