Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,43-73,65 руб.
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Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

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Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
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Сегодня в 62 православных храмах региона предпасхальные богослужения прошли без присутствия в них прихожан.
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