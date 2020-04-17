Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,43-73,65 руб.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:07, Ашберн
Комментарии
Игры
Авиасимулятор DCS World можно получить бесплатно в Steam
Vevby.ru вчера в 15:32
Политика
Путин заявил, что у России есть всё для борьбы с коронавирусом
"Работаем при этом на опережение", - отметил Путин.
Интерфакс 02:27
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 17 апреля в 07:16
Политика
МВД разъяснило порядок замены паспортов с истекшим сроком действия
В соответствии с указом президента, сегодня опубликованном на портале законодательных актов, для граждан России, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется.
Российская газета вчера в 13:19
Религия
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву
Rambler News Service вчера в 13:17
Общество
Россияне массово поехали в Крым
Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона.
Эхо Москвы вчера в 10:00
Политика
Российские тесты на коронавирус раскритиковал Лукашенко
Как сообщает «Интерфакс», Александр Лукашенко в Гродненской области заявил, что 15 заболевших российских специалистов, субподрядчика Росатома, были пролечены местными врачами, но, после этого, российские тесты опять показали наличие заболевания.
Вести ПК в Воронеже вчера в 02:57
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае
На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru вчера в 05:49
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:22
Армия и оружие
Минобороны РФ приостановило работы по созданию фрегата проекта 22350М
Военное дело 02:28
Общество
Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса
Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве составило 60%
Почти 60% москвичей с подтвержденным коронавирусом не имеют симптомов заболевания.
Известия 02:19
Происшествия
СК опубликовал видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет в субботу, 18 апреля, опубликовал видео задержания исполняющего обязанности заметителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.
Известия вчера в 03:12
Технологии
Оказалось, некоторые HDD Seagate и Western Digital используют SMR
Vevby.ru вчера в 15:27
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом по состоянию на 05:00 по московскому времени воскресенья достигло 160 518, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 23:18
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса
Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Космос
Ученые раскрыли новую тайну Нибиру
ToDay News Ufa 17 апреля в 09:06
Наука
Массовое производство вакцины от коронавируса начнет Великобритания
На следующей неделе в Великобритании стартует производство вакцины от коронавируса, которая еще не прошла клинические испытания, рассказал в эфире телеканала Sky News директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл.
Live24 вчера в 06:42
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Здоровье
В 224 храмах Липецкой области сегодня не провели предпасхальные службы
Сегодня в 62 православных храмах региона предпасхальные богослужения прошли без присутствия в них прихожан.
Gorod48 17 апреля в 10:52
Космос
Астрономы обнаружили самый молодой магнитар в Галактике
N+1 17 апреля в 07:38
Общество
Академик РАН предсказал мощность второй волны эпидемии коронавируса
Условием для начала второй волны эпидемии COVID-19 Недоспасов назвал отсутствие вакцины.
РИА Новости 00:14
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Здоровье
Названы рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей
Молодые люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу, рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Известия вчера в 21:32