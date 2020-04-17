Финансы
Моя Москва.онлайнРубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
По данным Московской биржи, курс доллара на открытии торгов вырос по отношению к рублю на 0,8%. Об этом сообщает «ТАСС». Уточняется, что он достиг отметки в 73,57 рубля, а курс евро — в 80,6 рубля. Стоит отметить, что по состоянию на 11: мск доллар находился на отметке 73,64 рубля.
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Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Происшествия
МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей
В МВД Башкирии прокомментировали видео, на котором полицейские насильно ведут за руки двух несовершеннолетних к патрульной машине.
Известия вчера в 05:50
Космос
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной Луны
Дни24 16 апреля в 11:19
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч
В Соединённых Штатах число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 700 282.
RT на русском вчера в 22:58
Общество
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru вчера в 11:09
Общество
Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян
В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну.
РБК 16 апреля в 20:39
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 16 апреля в 02:48
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
Политика
Глава МИД Китая предложил Франции усилить совместную поддержку ВОЗ
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном предложил Парижу оказать совместную поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для усиления ее влияния на международной арене.
ТАСС вчера в 23:05
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru вчера в 18:40
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Культура
Россиянам покажут постановку Вырыпаева и научат смотреть в небо в Okko
Онлайн-кинотеатр Okko покажет постановку Ивана Вырыпаева «Интертеймент».
Lenta.ru вчера в 00:04
Кино
Режиссер «Мастера и Маргариты» не узнавал актрису Ковальчук в одежде
REGNUM вчера в 16:52
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Здоровье
В Петербурге 137 медработников доставили в больницу из-за коронавируса
Всего в учреждении проверяют на коронавирус 405 пациентов, из которых 137 – медики.
ФедералПресс вчера в 12:39
Общество
В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона
В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Газета.Ru вчера в 21:25
Происшествия
На Алтае из-за COVID-19 изолировали 80 работников рудника
В Алтайском крае зараженного коронавирусной инфекцией обнаружили на Карболихинском руднике под Змеиногорском.
Российская газета 00:21
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru вчера в 11:48
Культура
Артем Фокин прошел в финал шоу «Голос. Дети»
Вести Севастополя вчера в 16:16
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендует использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском вчера в 22:13
Армия и оружие
Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире
Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Известия 16 апреля в 03:27
Армия и оружие
В Вооруженных силах создали резерв для борьбы с коронавирусом
Резерв из 10 тысяч военных и 3,5 тысячи единиц техники создали в ВС РФ для помощи регионам в борьбе с коронавирусом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество
Росавиация опубликовала график вывозных рейсов до 21 апреля
Росавиация сформировала предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за границы до 21 апреля.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Евгения Уралова
Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
Россия – Культура вчера в 07:38
Политика
Трамп: США расследуют обстоятельства происхождения коронавируса
Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 21:36
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК вчера в 19:03