Финансы

МедиаКорСетьМедиаКорСетьРубль укрепился к доллару и евро

Доллар подешевел на 30 копеек и составил 68,40 рубля. Евро снизился на 32 копеек до 77,24 рублей.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 68,36 рубля

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Рубль резко укрепился после объявления о смягчении ограничений

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Курс рубля взлетел до максимума

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Рубль укрепился к доллару и евро

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Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

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Рубль уверенно поднимается к доллару и евро

Газета.Ru03:15

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:26, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 8 июня: доллар и евро подешевели

КП - Беларусь11:12
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

ТАСС 13:32
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Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
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Здоровье

У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
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Экономика

Нефтяной гигант BP сократит 10 тыс. сотрудников — CNN

Лондон, 8 июня 2020, 21:10 — REGNUM Нефтяной гигант BP сократит почти 15% своей рабочей силы во всем мире.
REGNUM 14:10
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Общество

Непродовольственные магазины открылись в Петербурге

С понедельника, 8 июня, в Петербурге возобновили работу непродовольственные магазины.
Питерские заметки 06:59
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Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку террористов в идлибской зоне деэскалации

8 июня боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещённая на территории России организация) предприняли попытку захвата населенного пункта Танджара в южной части идлибской зоны деэскалации, — цитирует сообщение ТАСС.
News.ru 15:18
Шоу-бизнес

Джигарханяна госпитализировали после инсульта

SM News 05:13
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Политика

Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника, но должен быть готов отвечать на вызовы с его стороны.
RT на русском 10:14
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Политика

Захарова получила новый дипломатический ранг

Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru 07:14
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Культура

Первый канал прокомментировал ситуацию с титрами фильма «Брат-2»

Как указали в пресс-службе, кадры с беспорядками в США под композицию «Гудбай, Америка» были показаны не во время титров по окончании фильма, а в ходе начавшейся новостной программы «Время».
RT на русском 06:01
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Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
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Происшествия

В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов

Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Происшествия

Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте

Погибших обнаружил глава семьи, вернувшись домой. Сообщается, что дверь в квартиру была заперта изнутри.
Известия 12:25
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Космос

Телескоп Хаббл сфотографировал галактику NGC 2608

Наиболее родственными NGC 2608 являются галактики из серии снимков Глубокого поля Хаббла.
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Общество

Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
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Экономика

Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%

Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
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Здоровье

В Орловской области соцработники, работающие на дому, получат выплаты

Глава региона Андрей Клычков рассказал об этом в прямом эфире в соцсетях.
Орловское информбюро 14:43
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Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру 06:58
Наука

Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных

ToDay News Ufa 09:15
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Армия и оружие

Военные США не справились с задержанием российского патруля в Сирии

Военные Соединенных Штатов предприняли неудачную попытку задержания российского патруля в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении

MobiDevices 12:22
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Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

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Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
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Общество

Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки

25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия 09:19
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Общество

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан

Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Происшествия

Охранник украинского экс-депутата угрожал пистолетом водителю

РЕН ТВ 05:59
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