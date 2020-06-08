Финансы
МедиаКорСетьРубль укрепился к доллару и евро
Доллар подешевел на 30 копеек и составил 68,40 рубля. Евро снизился на 32 копеек до 77,24 рублей.
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ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»
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Разработчик видеоигр обеспечит английскую Премьер-лигу шумом
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Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
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Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
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Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости 19:07
Общество
Розенбаум назвал «нехорошим делом» закон о едином регистре россиян
Певец и музыкант Александр Розенбаум в числе других российских артистов выступил против закона о едином регистре, в который будут включены сведения о гражданах страны.
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Общество
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В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
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Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля.
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Авто
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Движок 07:09
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
Общество
В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
Интернет
WhatsApp может «засветить» номер телефона в поисковиках
Исследователь безопасности Атул Джаярам обнаружил в WhatsApp крупную проблему конфиденциальности, из-за которой номера телефонов могут оказаться в публичном доступе.
Вести.Ru 15:27
Экономика
В Кургане подешевело мясо, но подорожали овощи
Антимонопольная служба – о ситуации с ценами на социально-значимые продукты На 5 июня в сравнении с 24 марта в крупных торговых сетях города наблюдается снижение цен на большинство продуктов питания.
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Армия и оружие
Forbes назвал самые секретные российские подлодки
По мнению заокеанских журналистов, самыми секретными российскими подлодками стали АПЛ «Хабаровск» и «Белгород».
Военное дело 06 июня в 11:51
Финансы
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля
По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
Армия и оружие
На Украине заявили о фотосессии танка Т-14 «Армата» в Сирии
Авторы украинского агентства Defense Express выразили уверенность в том, что российский танк Т-14 "Армата" не проходил в Сирии "боевое крещение".
Discover24 вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Общество
Городской совет Миннеаполиса решил распустить местную полицию
Члены городского совета Миннеаполиса объявили о планах распустить департамент полиции и создать новую модель обеспечения общественной безопасности после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Телеканал RTVI 02:03
Общество
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Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Экономика
Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
РБК 04:15
Единоборства
Дацик проведёт бой с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проведёт бой со своим соотечественником Александром Емельяненко.
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Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28