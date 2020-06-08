Финансы

МедиаКорСетьМедиаКорСетьРубль укрепился к доллару и евро

Доллар подешевел на 30 копеек и составил 68,40 рубля. Евро снизился на 32 копеек до 77,24 рублей.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Рубль укрепился к доллару и евро

Московский Комсомолец03:35

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.ру12:23

Рубль резко укрепился после объявления о смягчении ограничений

Вести.Ru07:35

Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Интерфакс12:46

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 68,36 рубля

ТАСС03:24

Рубль уверенно поднимается к доллару и евро

Газета.Ru03:15

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 20:49, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 8 июня: доллар и евро подешевели

КП - Беларусь11:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 20:49, Ашберн
Происшествия

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

РИА Новости 16:28
1,8K
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
112
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
306
Общество

На Pornhub появилось посвящённое протестам в США порно

Наша версия 11:44
1
Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета 07:23
4,6K
Общество

ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»

«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
Ведомости 14:49
Спорт

Разработчик видеоигр обеспечит английскую Премьер-лигу шумом

Руководство Sky обратилось к разработчику видеоигр EA Sports, подарившему миру FIFA.
Популярная механика 09:17
Экономика

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
Известия 20:39
1
Происшествия

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости 12:56
255
Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной

РИА Новости 19:07
3
Общество

Розенбаум назвал «нехорошим делом» закон о едином регистре россиян

Певец и музыкант Александр Розенбаум в числе других российских артистов выступил против закона о едином регистре, в который будут включены сведения о гражданах страны.
News.ru 11:04
6
Здоровье

46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:44
75
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
965
Политика

Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование

Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля.
РБК 17:00
Авто

УАЗ «Профи» стал пожарной машиной

Пожарная машина на базе УАЗ «Профи» оснащается двигателем объемом 2,7 л мощностью 149,6 л.с. с 5-ступенчатой механической коробкой передач; привод – задний или передний.
Движок 07:09
17
Общество

Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
49
Общество

В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
612
Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
3,4K
Интернет

WhatsApp может «засветить» номер телефона в поисковиках

Исследователь безопасности Атул Джаярам обнаружил в WhatsApp крупную проблему конфиденциальности, из-за которой номера телефонов могут оказаться в публичном доступе.
Вести.Ru 15:27
12
Экономика

В Кургане подешевело мясо, но подорожали овощи

Антимонопольная служба – о ситуации с ценами на социально-значимые продукты На 5 июня в сравнении с 24 марта в крупных торговых сетях города наблюдается снижение цен на большинство продуктов питания.
Курган и курганцы 08:47
Армия и оружие

Forbes назвал самые секретные российские подлодки

По мнению заокеанских журналистов, самыми секретными российскими подлодками стали АПЛ «Хабаровск» и «Белгород».
Военное дело 06 июня в 11:51
11
Финансы

Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
Армия и оружие

На Украине заявили о фотосессии танка Т-14 «Армата» в Сирии

Авторы украинского агентства Defense Express выразили уверенность в том, что российский танк Т-14 "Армата" не проходил в Сирии "боевое крещение".
Discover24 вчера в 03:37
64
Происшествия

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM 16:32
2
Шоу-бизнес

Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
121
Общество

Городской совет Миннеаполиса решил распустить местную полицию

Члены городского совета Миннеаполиса объявили о планах распустить департамент полиции и создать новую модель обеспечения общественной безопасности после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Телеканал RTVI 02:03
5
Общество

В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников

Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
3
Экономика

Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
РБК 04:15
11
Единоборства

Дацик проведёт бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проведёт бой со своим соотечественником Александром Емельяненко.
RT на русском 13:50
Общество

Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения

В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
71
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное