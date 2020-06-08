Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снижается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

В начале торговой сессии во вторник, 9 июня, рубль снижается к доллару и евро, несмотря на несколько дней роста и дорожающую нефть, гласят данные Московской биржи. По данным на 10.03 мск, курс доллара поднялся на 30 коп. и составил 68,5 руб.
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Эксперты отмечают, что поскольку истребители были оснащены комплексами «Талисман», турецкие системы ПВО, переданные террористам, не смогли их атаковать.
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В США хотят переименовать названные в честь конфедератов военные базы

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Полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов обвинил Киев в намерении отказаться от переговоров с представителями ДНР и ЛНР по выполнению политической части Минских договоренностей, передает "Интерфакс".
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Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела.
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Жара в России сменится «арктическим вторжением»

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Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
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Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

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Фондовый рынок США начал неделю неуверенно

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