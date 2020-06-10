Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,57-68,71 руб.
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Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:07

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:23

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

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Рубль снижается к иностранным валютам на старте торгов

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Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара, но уступает евро

Росбалт03:50

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 68,62 руб

ТАСС03:04
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Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
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В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
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Текслер назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом

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В 2017 вышел полнометражный фильм «Ясновидец», а в этом году выйдет фильм-сиквел. Сериал «Клиника» транслировался с 2001 по 2010 год.
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Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края

Заболели два сотрудника структурного подразделения ведомства Два сотрудника автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований" заболели коронавирусом, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
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Единственное, внутри России новые правила пока не действуют.
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ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения

Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

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NASA предсказало переход российских космонавтов на корабли SpaceX

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) предсказало переход российских военных на корабли компании SpaceX.
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"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
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Отечественный «АвтоВАЗ» принял решение отложить введение четырехдневной рабочей недели на своих заводах.
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«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

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Освящение главного воинского храма России перенесут

Процедуру освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» перенесли с Дня Скорби 22 июня на 14 июня, 10 июня сообщает Интерфакс со ссылкой на настоятеля храма.
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«Повышение тарифов, учитывая ситуацию с коронавирусом, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий невыгодного договора», — отметил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
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Нашли предшественника Великой китайской стены

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В России планируют создать танк на колесах

Представитель «ВПК» заявил, что инженеры компании готовы взяться за проект, если потребителям понадобится танк на колесах.
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Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
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Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса

Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
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Михаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

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Будущее Михаила Ефремова предсказал судимый актер Владимир Долинский

Ранее судимый Владимир Долинский, Заслуженный артист России, высказался о ДТП с участием Михаила Ефремова.
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Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.
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Адвокаты Михаила Ефремова отказались общаться с прессой

Адвокаты ставшего виновником смертельного ДТП актера Михаила Ефремова отказались общаться с прессой, передает РИА "Новости".
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Девушка российского хоккеиста рассказала об инциденте с Ефремовым в баре

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Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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