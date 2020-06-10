Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,57-68,71 руб.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:34, Ашберн
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости 07:45
Общество
Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца
Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
Российская газета 06:12
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Здоровье
Текслер назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом
«Ситуация по коронавирусу пока напряженная, но по сегодняшней динамике видим потенциал по улучшению ситуации», - отметил Алексей Текслер 10 июня в ходе совещания, которое провел с главами в режиме ВКС.
Урал-пресс-информ 04:54
Кино
Зак Брафф поговорил о потенциальном фильме-продолжении «Клиники»
В 2017 вышел полнометражный фильм «Ясновидец», а в этом году выйдет фильм-сиквел. Сериал «Клиника» транслировался с 2001 по 2010 год.
Popcornnews.ru 06:00
Здоровье
Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края
Заболели два сотрудника структурного подразделения ведомства Два сотрудника автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований" заболели коронавирусом, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛ 05:40
Спорт
Экологи замедлят гонки на 15 процентов. Это серьезнее запрета на допинг
Единственное, внутри России новые правила пока не действуют.
Спорт-Экспресс 07:15
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения
Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.
ИА Новороссия 08:05
Космос
NASA предсказало переход российских космонавтов на корабли SpaceX
Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) предсказало переход российских военных на корабли компании SpaceX.
Ruposters.ru 07 июня в 07:43
Кино
Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal
Adindex.ru 06:26
Единоборства
Уайт раскрыл местоположение «Бойцовского острова» UFC
Советский спорт вчера в 20:53
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Отечественный «АвтоВАЗ» принял решение отложить введение четырехдневной рабочей недели на своих заводах.
CarsWeek.ru 09:21
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Религия
Освящение главного воинского храма России перенесут
Процедуру освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» перенесли с Дня Скорби 22 июня на 14 июня, 10 июня сообщает Интерфакс со ссылкой на настоятеля храма.
ИА Красная Весна 08:56
Общество
ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов
«Повышение тарифов, учитывая ситуацию с коронавирусом, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий невыгодного договора», — отметил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
Говорит Москва 08:56
Наука
Нашли предшественника Великой китайской стены
Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены.
МедиаПоток вчера в 07:10
Армия и оружие
В России планируют создать танк на колесах
Представитель «ВПК» заявил, что инженеры компании готовы взяться за проект, если потребителям понадобится танк на колесах.
Evo-rus.com вчера в 11:54
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Кино
Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета вчера в 07:15
Происшествия
Михаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП
МР7.ру вчера в 14:36
Происшествия
Будущее Михаила Ефремова предсказал судимый актер Владимир Долинский
Ранее судимый Владимир Долинский, Заслуженный артист России, высказался о ДТП с участием Михаила Ефремова.
Московский Комсомолец 06:21
Политика
Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.
РИА Новости 08:35
Здоровье
Главврача Коммунарки отправят на помощь в Дагестан
Коммерсантъ 07:36
Происшествия
Адвокаты Михаила Ефремова отказались общаться с прессой
Адвокаты ставшего виновником смертельного ДТП актера Михаила Ефремова отказались общаться с прессой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:12
Происшествия
Девушка российского хоккеиста рассказала об инциденте с Ефремовым в баре
РИА Новости 05:43
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39