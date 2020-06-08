Финансы

МедиаКорСетьМедиаКорСетьРубль укрепился к доллару и евро

Доллар подешевел на 30 копеек и составил 68,40 рубля. Евро снизился на 32 копеек до 77,24 рублей.
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Рубль снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне

ПРАЙМ06:44

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:22

Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Интерфакс08 июня в 12:46

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:07

Рубль снижается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru09 июня в 03:22

Доллар подорожал до 68,6 рубля

Компания09 июня в 03:21

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.рувчера в 12:21
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Политика

Путин поддержал выдвижение главы Пензенской области на второй срок

Президент России Владимир Путин одобрил выдвижение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на выборы главы региона.
Коммерсантъ 07:58
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Общество

В Китае сумели решить главную проблему Tesla

Evo-rus.com 09 июня в 11:15
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Энергетика

МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
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Политика

Румыния может признать Россию враждебной страной

Румыния впервые сочла Россию враждебным государством, обвинив ее в «агрессивном поведении».
Городовой вчера в 01:47
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Происшествия

Полиция в Приморье ищет авторов дискредитирующего МВД фейкового видеоролика

Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ 04:50
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Единоборства

Хабиб предложил фанатам оценить Джастина Гэтжи

Нева Спорт 06:55
Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
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Происшествия

Ефремова вновь доставили на допрос после ДТП

Актер Михаил Ефремов вновь доставлен на допрос в связи с передачей дела в ГУ МВД по Москве.
ТАСС 07:50
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Пропускной режим отменили в Краснодарском крае, решение вступает в силу 12 июня.
Известия 07:15
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
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Происшествия

В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок

10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него.
REGNUM 05:54
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Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Российская газета 07:35
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Происшествия

По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело

Коммерсантъ вчера в 14:25
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
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Общество

В Краснодарском крае с 12 июня откроются небольшие гостиницы

Ведомости 07:54
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Армия и оружие

МИД Эстонии вручил ноту послу России после инцидента с самолетом

«10 июня с.г. посол А.М. Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Twitter.
Известия 05:26
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Политика

В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу

На вопрос, не считают ли в Кремле цифры необычными, он ответил: "Нет".
Российская газета 06:05
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Общество

Текслер заявил о снятии карантинных ограничений в Челябинской области

Глава региона призвал жителей к соблюдению санитарных правил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об условиях выхода из карантина.
Правда УрФО 05:29
14
Общество

Борисов ответил на обвинения в «подмене» жены Захарова

Телеведущий Дмитрий Борисов заверил, что на «Пусть говорят» пригласили настоящую жену погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя: Ирина и Сергей Захаров не были в браке, но жили вместе.
Рамблер 07:55
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Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Общество

Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 уже можно предзаказать за $40

Megaobzor.com вчера в 09:06
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Здоровье

В Подмосковье обновлены данные по коронавирусу в городских округах

Статистика по некоторым городским округам взята с официальных сайтов администраций и может в большую сторону отличаться от данных оперативного штаба Московской области.
Чехов Вид 09 июня в 06:51
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Гаджеты

Huawei объявила о старте продаж нового планшета в России

В компании напомнили, что новинка получила экран диагональю 10,4 дюйма, процессор Kirin 810 с нейронным модулем Da Vinci, а также графический процессор Mali-G52 с технологией GPU Turbo 3.0.
Rambler News Service 06:20
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Политика

В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы

Москва, 10 июня 2020, 12:53 — REGNUM Кремль «со дня на день» ждёт подтверждения об участии в параде Победы 24 июня от ряда мировых лидеров.
REGNUM вчера в 05:53
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Общество

Роспотребнадзор: дезинфекция тротуаров и дорог не имеет смысла

По мнению специалистов Роспотребнадзора, проводить дезинфекцию тротуаров и дорог в целях предотвращения распространения коронавируса не имеет смысла.
Вести.Ru 06:24
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