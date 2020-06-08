Финансы
МедиаКорСетьРубль укрепился к доллару и евро
Доллар подешевел на 30 копеек и составил 68,40 рубля. Евро снизился на 32 копеек до 77,24 рублей.
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Рубль существенно подорожал к доллару и евро благодаря продлению сделки ОПЕК+
Интерфакс08 июня в 03:25
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 14:35, Ашберн
Происшествия
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову
"Уголовное дело в отношении водителя иномарки, совершившего ДТП на Смоленской площади, передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 14:20
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
RT на русском 12:24
Транспорт
В ГИБДД появился новый метод проверки водителей на трезвость
Проект нового метода определения водителя на трезвость направлен на рассмотрение в Общественную палату.
Neva.Today 04:29
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек
Ворошиловский районный суд Волгограда оправдал директора плавбазы Леонида Жданова, проходившего одним из обвиняемых по делу о крушении катамарана на Волге.
Российская газета 11:08
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Политика
«МБХ медиа»: Самолет, на котором предположительно летает супруга Дмитрия Медведева Светлана, улетел на Кипр
Россия с конца марта полностью закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы 14:03
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд отправить Дерипаску в тюрьму
Чернухин подал иск в Высокий суд Лондона, в котором потребовал отправить своего оппонента за решетку за неуважение к суду.
Югополис вчера в 09:25
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Футбол
«Химки» пока не могут договориться с бизнесменом Ломакиным
По информации «СЭ», Минспорта Московской области пока не может договориться с бизнесменом Сергеем Ломакиным о передаче ему футбольного клуба «Химки».
Спорт-Экспресс 13:07
Транспорт
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
Российская газета 13:38
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Политика
Лукашенко поручил проверить причины увольнений на частных фирмах
Разобраться с причинами участившихся в городах Беларуси увольнений людей из частных компаний и выработать систему проверок поручил 10 июня Александр Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета 08:20
Экономика
Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей
Первый канал задолжал телецентру «Останкино» сумму в размере 1,3 миллиарда рублей, из которой около одного миллиарда не было выплачено вовремя.
Lenta.ru 14:05
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Авто
Видеоблогер показала гигантскую парковку брошенных суперкаров в Дубае
В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае - расположена огромная стоянка, куда свозят разбитые и брошенные автомобили, в том числе суперкары.
Фонтанка.Ру 13:51
Происшествия
Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
Семья мальчика, катавшегося на велосипеде и сбитого экс-чиновницей под Мурманском, намерена обжаловать решение суда, который взыскал с них 111 тысяч рублей компенсации за повреждение машины, заявил РИА Новости адвокат семьи Дмитрий Буянов.
РИА Новости 14:30
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Общество
ФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала ООО «Т2 мобайл» (работает под брендом Tele2, принадлежит «Ростелекому») отменить повышение тарифов на услуги, произведенное 12 мая.
Ведомости 13:35
Политика
Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
Общество
Минстрой подсчитал выпадающие доходы в случае заморозки тарифов ЖКХ
Замминистра сообщил, что по прогнозам выпадающие доходы ЖКХ по трем месяцам к концу июня уже составят около 70 – 80 млрд руб. 10 июня глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что ведомство рассматривает инициативу с 1 июля не индексировать и не поднимать тарифы за пользование услуг ЖКХ.
РБК 10:18
Кино
Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»
Киноафиша России вчера в 02:48