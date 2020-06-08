Доллар подешевел на 30 копеек и составил 68,40 рубля. Евро снизился на 32 копеек до 77,24 рублей.

Рубль укрепился к доллару и евро

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