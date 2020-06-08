Финансы
МедиаКорСетьРубль укрепился к доллару и евро
Доллар подешевел на 30 копеек и составил 68,40 рубля. Евро снизился на 32 копеек до 77,24 рублей.
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Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти
Интерфаксвчера в 12:46
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 01:26, Ашберн
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 01:26, Ашберн
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Коммерсантъ вчера в 16:16
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Финансы
Готовятся к худшему: Китай продает госдолг США из-за девальвации доллара
Китай — второй крупнейший иностранный кредитор США — решил не дожидаться девальвации и активно распродает американские долговые бумаги.
РИА Новости 01:00
Космос
После исправления ошибки крот InSight снова работает
InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.
AstroNews.ru вчера в 09:12
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
Здоровье
COVID-19 обнаружили у 4 воспитанников южно-сахалинской «Полянки»
В настоящее время инфекция подтвердилась у 4 воспитанников и 3 сотрудников.
АСТВ вчера в 23:21
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Общество
В Омской области за сутки выявили 58 носителей коронавируса
Омск, 8 июня 2020, 09:00 — REGNUM В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1776.
REGNUM вчера в 02:00
Общество
Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США
Взгляд.ру вчера в 09:38
Путешествия
Отдых в России может подорожать почти на треть
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 22:51
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости вчера в 05:30
Путешествия
Отдыхать по всей России туристам разрешат с 1 июля
Руководители регионов до 15 июня подготовят планы по открытию туристического сезона.
RuNews24.ru вчера в 06:33
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета вчера в 10:49
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Футбол
Переход Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срыва
Soccer.ru вчера в 14:21
Политика
«Единая Россия» приступает к выдвижению кандидатов в губернаторы
Господин Медведев имел в виду в том числе и кампании по выборам в законодательные собрания: партия, например, отказалась от выдвижения кандидатов на прошлогодних выборах в Мосгордуму.
Коммерсантъ 01:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Два года назад актриса обосновалась в загородном особняке на Новорижском шоссе.
StarHit.ru вчера в 03:00
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Известия вчера в 13:29
Здоровье
В Хакасии коронавирусом заразились 24 человека, выздоровели — 40
Выздоровели и были выписаны из медучреждений 40 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM 00:34
Политика
КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
Северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи, сообщил агентству Рёнхап представитель министерства обороны Республики Корея.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия
Глава района в Приморье осужден за махинации с земельными участками
Шкотовский районный суд Приморского края признал главу Партизанского муниципального района Константина Щербакова виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ 01:08
Общество
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
SpeedMe вчера в 02:16
Общество
В Туле ограничили посещение «Искры»
С 9 июня в Туле ограничивается работа летних кафе и веранд в городском пространстве «Искра», а также посещение его территории.
Первый Тульский вчера в 15:41
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
Тбилиси, 8 июня 2020, 22:19 — REGNUM В Грузии может быть налажено производство и ремонт штурмовиков Су-25, заявил 8 июня министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире местного телеканала «Палитраньюс».
REGNUM вчера в 15:19
Общество
В шести регионах России дожди грозят потопами на этой неделе
На этой неделе дожди могут затопить низменные участки в шести регионах России.
РЕН ТВ вчера в 21:57
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста вчера в 08:36
Общество
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков.
РБК вчера в 23:33