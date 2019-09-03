Финансы
News.ruРубль укрепился к доллару и евро
В начале торгов курс доллара снизился на 15 копеек, курс евро — на 11 копеек. Европейская валюта опустилась до 73 рублей впервые с 23 августа. Согласно данным Московской Биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:05 мск составил 66,61 рубля, курс евро — 73,13 рубля.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Политика
Путин и Моди приняли совместное заявление
Президент России и премьер-министр Индии приняли совместное заявление "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества".
Российская газета 05:52
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая
Считанные часы назад в Сети появилась информация, что родственник Ольги Бузовой уже 4 года не может выплатить налоговой инспекции 35 тысяч рублей.
Дни24 08:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»
Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.
Дни24 03:09
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Шоу-бизнес
Пелагея показала поклонникам фото в бордовом платье
Певица Пелагея разместила на странице в Instagram фото в красном платье.
OAnews 07:54
Авто
Isuzu хочет организовать производство пикапов в РФ
Японский автоконцерн Isuzu хочет организовать производство своих пикапов в России после 2023 года.
Автоновости дня 01:50
Политика
Лукашенко анонсировал скорый визит Патрушева в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в республику секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
РИА Новости 08:18
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Общество
Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за выселения онкобольного жителя Сочи на улицу
ТАСС 08:14
Технологии
Смартфоны избавят от лишнего. В России появятся виртуальные сим-карты
В 2020 году в России легализуют виртуальные сим-карты — eSIM.
Секрет фирмы 07:10
Общество
Welt: умер фотограф Петер Линдберг
Немецкий фотограф, работавший в области моды, Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом в среду сообщила газета Welt.
ТАСС 05:28
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Единоборства
Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.
Известия 06:39
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Политика
Мэр Тбилиси назвал недопустимым отказ от российских туристов
Тбилиси официально вступил во всемирную ассоциацию туристических городов, заявил 4 сентября мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании правительства, передает «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 05:38
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Политика
Нападавшему на посольство РФ в Киеве заочно предъявлено обвинение
Следствие получило доказательство причастности Владимира Кошовенко к массовым беспорядкам в 2016 году СК РФ заочно выдвинули обвинение еще одному украинцу по делу о нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году.
Аргументы и Факты 05:21
Гаджеты
Анонсирован стандарт USB 4.0
Игромания.ру 05:44
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Политика
Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу
Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
РИА Новости 06:50
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Авто
Mercedes-Benz тизером анонсировал новый электрокар EQ
Рекламная кампания автосалона во Франкфурте 2019 года проходит полным ходом, и Mercedes-Benz, в том числе, не остался в стороне и готовит что-то интересное.
Тарантас Ньюс вчера в 23:28
Авто
Начались продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
Начались продажи грузовика автомобиля «Садко Next» от компании ГАЗ.
OAnews 07:46