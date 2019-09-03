Финансы

News.ruNews.ruРубль укрепился к доллару и евро

В начале торгов курс доллара снизился на 15 копеек, курс евро — на 11 копеек. Европейская валюта опустилась до 73 рублей впервые с 23 августа. Согласно данным Московской Биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:05 мск составил 66,61 рубля, курс евро — 73,13 рубля.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10

Рубль укрепился к доллару и евро

News.ru03:59

Рубль дорожает в начале торгов

Банки.ру03:27

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль в начале дня корректируется «в плюс» к доллару и евро. Биржевые индексы уверенно растут

Интересант03:09

Рубль днем растет сильнее к доллару, чем к евро

ПРАЙМ07:27

Курс рубля повышается к доллару и евро в начале торгов Московской биржи

Экономика сегодня03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Футбол

Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Происшествия

В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25

Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Политика

Путин и Моди приняли совместное заявление

Президент России и премьер-министр Индии приняли совместное заявление "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества".
Российская газета 05:52
Общество

Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Шоу-бизнес

Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая

Считанные часы назад в Сети появилась информация, что родственник Ольги Бузовой уже 4 года не может выплатить налоговой инспекции 35 тысяч рублей.
Дни24 08:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»

Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.
Дни24 03:09
Политика

Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Шоу-бизнес

Пелагея показала поклонникам фото в бордовом платье

Певица Пелагея разместила на странице в Instagram фото в красном платье.
OAnews 07:54
Авто

Isuzu хочет организовать производство пикапов в РФ

Японский автоконцерн Isuzu хочет организовать производство своих пикапов в России после 2023 года.
Автоновости дня 01:50
Политика

Лукашенко анонсировал скорый визит Патрушева в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в республику секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
РИА Новости 08:18
Общество

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Российская газета 02:51
Общество

Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за выселения онкобольного жителя Сочи на улицу

ТАСС 08:14
Технологии

Смартфоны избавят от лишнего. В России появятся виртуальные сим-карты

В 2020 году в России легализуют виртуальные сим-карты — eSIM.
Секрет фирмы 07:10
Общество

Welt: умер фотограф Петер Линдберг

Немецкий фотограф, работавший в области моды, Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом в среду сообщила газета Welt.
ТАСС 05:28
Происшествия

Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии

В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика

В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Единоборства

Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье

Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.
Известия 06:39
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Политика

Мэр Тбилиси назвал недопустимым отказ от российских туристов

Тбилиси официально вступил во всемирную ассоциацию туристических городов, заявил 4 сентября мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании правительства, передает «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 05:38
Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Политика

Нападавшему на посольство РФ в Киеве заочно предъявлено обвинение

Следствие получило доказательство причастности Владимира Кошовенко к массовым беспорядкам в 2016 году СК РФ заочно выдвинули обвинение еще одному украинцу по делу о нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году.
Аргументы и Факты 05:21
Гаджеты

Анонсирован стандарт USB 4.0

Игромания.ру 05:44
Политика

Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной

РИА Новости вчера в 04:44
Политика

Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу

Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
РИА Новости 06:50
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Авто

Mercedes-Benz тизером анонсировал новый электрокар EQ

Рекламная кампания автосалона во Франкфурте 2019 года проходит полным ходом, и Mercedes-Benz, в том числе, не остался в стороне и готовит что-то интересное.
Тарантас Ньюс вчера в 23:28
Авто

Начались продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»

Начались продажи грузовика автомобиля «Садко Next» от компании ГАЗ.
OAnews 07:46
Происшествия

СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции

RT на русском 06:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное