Финансы
News.ruРубль снижается к доллару и растёт к евро
На открытии торгов Московской Биржи курс доллара к рублю увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 66,9 рубля, курс евро опустился на 14 копеек, до 73,12 рубля.
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Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
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Бывший форвард «Рубина» находится в Москве
Напомним, Жонатас играл за «Рубин» с 2016 по 2017 год. В составе казанского клуба он провёл 35 матчей и забил 15 голов.
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Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
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Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
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Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории
Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.
Lenta.ru 11:21
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Сайдик заявил о продолжающем приносить плоды перемирии в Донбассе
Действующее перемирие продолжает приносить свои плоды, несмотря на обострение ситуации на фронте в последние дни.
ИА Новороссия 12:24
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Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
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Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема
Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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Не исключено, что Россия и Украина обменяются пленными 7 сентября
Возможно, что российская и украинская стороны проведут обмен пленными 7 сентября.
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Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
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Названа дата премьеры сиквела «Tomb Raider: Лара Крофт»
Названа уже дата премьеры продолжения – 19 марта 2021 года.
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Мединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством»
Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".
Газета.Ru 14:03
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Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
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Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
RT на русском вчера в 07:13
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Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
RT на русском 12:12
Хоккей
«Трактор» потерпел поражение от СКА в овертайме
Челябинский «Трактор» на домашней площадке уступил петербургскому СКА во встрече регулярного чемпионата КХЛ, матч закончился со счётом 3:4 ОТ.
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В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»
В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики».
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В Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru 11:27
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
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Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Экономика
Долги россиян оставят без внимания
Мелкий долг предпринимателю позволят самостоятельно погасить в течение трех лет с момента его появления.
Lenta.ru 12:26
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Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
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