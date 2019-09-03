Финансы
News.ruРубль укрепился к доллару и евро
В начале торгов курс доллара снизился на 15 копеек, курс евро — на 11 копеек. Европейская валюта опустилась до 73 рублей впервые с 23 августа. Согласно данным Московской Биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:05 мск составил 66,61 рубля, курс евро — 73,13 рубля.
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Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Lenta.ru 02:04
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Петербургский СКА в овертайме переиграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:51
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU 14:27
Футбол
«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
«Локомотив» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
Чемпионат 13:09
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия
Преступления банды российских подростков заинтересовали главу СКР
При наличии оснований материалы в отношении несовершеннолетних будут переданы из органов внутренних дел в производство СКР.
Lenta.ru 13:53
Хоккей
«Салават Юлаев» в Китае обыграл «Куньлунь Ред Стар»
News102.ru 09:53
Шоу-бизнес
Налоговая разыскивает отца Ольги Бузовой за долг
Отец российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, Игорь Бузов, задолжал налоговикам Петербурга более 32 тысяч рублей.
NewInform 11:27
Общество
Австралийцы подсчитали процент инцестов в Великобритании
Австралийские ученые проанализировали геномы 456 тысяч британцев и нашли среди них более сотни человек, появившихся на свет в результате близкородственного брака.
N+1 вчера в 10:30
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Экономика
Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков
Почему хороших клиентов становится меньше Доля качественных заемщиков действительно снижается, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
РБК 00:05
Происшествия
Российские туристы задержали в Италии уличного вора
В центре итальянской Болоньи два гражданина России задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в городском полицейском управлении.
Ридус 13:17
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину киногруппы
В Кабардино-Балкарии (КБР) задержан мужчина, обстрелявший машину съемочной группы фильма "Чики".
Интерфакс 13:57
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Футбол
Александр Медведев раскрыл планы «Зенита» на зимнее трансферное окно
«Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль „десятки“», – приводит слова Медведева Радио «Зенит».
Спорт день за днем 11:38
Здоровье
Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака
Как сообщает портал "Научная Россия", Каприн также рассказал о появлении первого в РФ ионного центра.
Российская газета 14:13
Армия и оружие
Раскрыт маршрут американских поставок оружия сирийским боевикам
Армия США закупала боеприпасы для сирийских боевиков у производителей оружия в Сербии.
Московский Комсомолец 08:09
Армия и оружие
Афганским военным сдались 40 боевиков ИГ* и 110 талибов
По меньшей мере 150 боевиков радикальных движений сдались афганским военным в восточной провинции Кунар, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление пресс-службы губернатора провинции.
РИА Новости 13:55
Гаджеты
Слит дизайн флагмана Huawei Mate 30 Pro
Перед презентацией модели нового смартфона Huawei Mate 30 Pro авторитетным порталом OnLeaks были предоставлены материалы презентации 3D-модели смартфона.
ИнфоСМИ 04:39
Финансы
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Происшествия
Под Москвой трехлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила
В городе Щелково Московской области трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и выжила.
Lenta.ru 13:10
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Экономика
Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»
Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.
РБК 14:18