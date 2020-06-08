Финансы
Московский КомсомолецРубль укрепился к доллару и евро
Утром 8 июня за единицу американской валюты дают 68,35 рубля, что на 0,5% меньше, чем накануне. Евро тоже подешевел на 0,33% - до 77,30 рубля.
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Политика
Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание
Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал неоднородное лето в России.
RT на русском 07:32
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Происшествия
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
РИА Новости 08:09
Общество
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан
Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна 06:55
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
Футбол
Иванов: «Урал» может обратиться в РПЛ из-за разбора трибун на арене
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов, комментируя вопрос разбора трибун на домашнем стадионе клуба, рассказал РИА Новости, что пока ясности по точным датам нет, добавив, что при необходимости футбольный клуб обратится к Российской премьер-лиге (РПЛ) с просьбой учесть работы в календаре нового сезона.
РИА Новости 07:25
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Наука
Российский аппарат уточнил глубину Марианской впадины
Москва, 8 июня 2020, 11:16 — REGNUM Глубоководный автономный аппарат «Витязь» зафиксировал глубину 10 028 метров на дне Марианской впадины, что почти на 1 тыс. метров отличается от значения, зафиксированного в 1957 году.
REGNUM 04:16
Путешествия
Внутренний туризм в России запустится с 1 июля
Как заявил в ходе совещания с главой правительства РФ зампред кабмина Дмитрий Чернышенко, туристические поездки между регионами будут возобновлены с 1 июля.
Национальная служба новостей 08:22
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Общество
На голосовании в Красноярском крае разыграют квартиры и машины
Всего победителей викторины ждут 10 однокомнатных квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов, но непонятно за чей счет будут предоставлены призы, - отмечает телеканал ТВК.
Новые Известия 06:28
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Общество
Выпускникам разрешили подавать документы в вузы до ЕГЭ
Российские выпускники в 2020 году смогут подавать заявления на поступление в вузы без результатов ЕГЭ.
Общественное телевидение России 08:35
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Здоровье
Ростовский оперштаб обновил карту распространения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 12:38 — REGNUM Ростовский оперштаб опубликовал обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 8 июня, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:38
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Здоровье
В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 06 июня в 05:11
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Политика
Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров Роснефти
Москва, 8 июня 2020, 10:03 — REGNUM Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер вновь избран председателем совета директоров Роснефти, сообщили 8 июня в пресс-службе российской госкорпорации.
REGNUM 03:03
Общество
В Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетов
Безусловно, в будущем полёты из РФ в другие страны будут возобновлены. Однако сначала надо решить другие задачи.
РИА Новости 08:32