Утром 8 июня за единицу американской валюты дают 68,35 рубля, что на 0,5% меньше, чем накануне. Евро тоже подешевел на 0,33% - до 77,30 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро

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