Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль уверенно растет к доллару и евро в начале дня

Курс рубля уверенно поднимается против доллара и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижался на 32 копейки – до 68,38 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 77,24 рубля.
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Курс рубля взлетел до максимума

Lenta.ru04:12

Курс доллара снизился до 68,36 рубля

Life.ru03:56

Рубль укрепился к доллару и евро

Московский Комсомолец03:35

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 68,36 рубля

ТАСС03:24

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:24

Рубль уверенно поднимается к доллару и евро

Газета.Ru03:15

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
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Общество

Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны

Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
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Общество

Об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка сообщил русский врач в США

Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
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Общество

Михалков раскрыл планы Грефа по уничтожению образования в России

В новом выпуске своей авторской программы «Бесогон», получившем название «Над пропастью во лжи», режиссер Никита Михалков особое внимание уделил теме образования.
ИА Новороссия вчера в 02:02
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Политика

Суд в Италии подтвердил экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова в США

Александра Коршунова передадут Америке. Суд в Италии подтвердил экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова в США.
Piter.tv 05:42
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Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
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Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова попал в больницу

Известия 05:26
39
Общество

Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня

Режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан.
ТАСС 06:48
2
Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
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Религия

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новости вчера в 17:57
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Общество

Песков: ЧП в Норильске не повлияет на планы по освоению Арктики

Мурманский вестник 06:33
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Общество

В Новосибирске разрешили работу непродовольственным магазинам

Губернатор Андрей Травников дал разрешение на торговлю непродовольственным магазинам.
Atas.info 00:42
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Происшествия

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
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Экономика

Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%

Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
REGNUM 04:00
1
Общество

Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
220
Общество

Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
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Происшествия

В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин

В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
Российская газета 05:02
14
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17

США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
Lenta.ru 05:41
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Волейбол

Хабибуллин объяснил срыв перехода Вучичевича в «Газпром-Югру»

Главный тренер «Газпром-Югры» Рафаэль Хабибуллин прокомментировал новость о том, что сербский диагональный Божидар Вучичевич не будет выступать за команду.
Спорт БИЗНЕС Online 06:13
Общество

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

Российская газета 06:48
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Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку

RuNews24.ru 02:42
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Происшествия

В Туле нарушителя ПДД лишили водительских прав

Решением суда лихача лишили водительских прав на 4 месяца.
Центр 71 05:38
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Политика

Россиян предупредили о возможных изменениях при приеме на работу

Российские власти обсуждают возможность введения норм, которые обяжут работодателей при найме сотрудников отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Газета.Ru 01:19
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Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
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Музыка

Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

ИА InterMedia 05:12
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Политика

Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии

Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.
Газета.Ru вчера в 16:31
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