Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 63,2 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек и составил 63,2 рубля. Курс евро снизился на 28 копеек, до 68,93 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
В Ямало-Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Происшествия
В Челябинске возник крупный пожар в производственном цехе
В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
Найден отец ребёнка школьницы, якобы беременной от 10-летнего мальчика
Энергетика
«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
Политика
Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Политика
Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
Культура
Ведущей «Битвы престолов» Валерия Комиссарова станет Людмила Гурченко
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Авто
Технические характеристики Mercedes-AMG F1 W11
Пресс-служба чемпионской команды опубликовала технические характеристики Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance – машины 2020 года.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Экономика
Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка
Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Общество
Гендиректор «Вымпелкома» уйдет в отставку в конце июня
Василь Лацанич покинет пост гендиректора ПАО "Вымпелком" в конце июня текущего года, сообщила компания.
Здоровье
Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D
Медицинский специалист Нурия Дианова озвучила, какие продукты стоит включить в рацион, если наблюдается нехватка витамина D. Чаще всего дефицит витамина D у жителей средней полосы и северных широт наблюдается осенью и зимой, когда солнце редко выходит из-за туч, а световой день становится короче.
Общество
Сотрудникам ГИБДД могут разрешить аннулировать результаты техосмотра
Российский Минтранс разработал изменения в правила прохождения техосмотра и хочет наделить сотрудников ГИБДД правом аннулировать результаты технического осмотра автомобилей, если они были незаконными.
Армия и оружие
Нетаньяху не стал комментировать удары по Сирии
Комментарии по поводу ракетных ударов по Сирии отказался давать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 февраля в эфире городского радио Хайфы.
Общество
В Госдуме организовали просмотр нового фильма Юрия Дудя
В Госдуме организовали просмотр нового фильма журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Армия и оружие
США могут открыть новую островную авиабазу на территории Норвегии
Фото: pixabay.com - PD В связи с этим нет ничего удивительного в том, что Москва постоянно выражает обеспокоенность из-за того, что Норвегия рассматривает возможность с размещением на своей территории американской военной базы.
Политика
В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз
Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок
Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Интернет
В Telegram появилась функция открытого профиля для знакомств
В Telegram появилась функция, позволяющая сделать свой профиль видимым для людей, находящихся поблизости.
Киберспорт
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Политика
Песков: Лужков восстановил доверие Кремля
«Безусловно, доверие восстановлено, в данном случае речь идет о том, что отдается должное именно тому вкладу, который внес Юрий Михайлович в развитие такого главного региона нашей страны — Москвы»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос журналистов, значат ли памятные инициативы, что доверие восстановлено.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.