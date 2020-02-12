Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 63,2 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек и составил 63,2 рубля. Курс евро снизился на 28 копеек, до 68,93 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ruвчера в 02:25

Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» снижением

Финмаркет02:20

Средний курс доллара вырос до 63,6 рубля

Профильвчера в 12:27

Рубль снизился к евро на открытии торгов Мосбиржи 13 февраля

Экономика сегоднявчера в 02:20

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,6 рубля

ТАСС02:10

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:09

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:01
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Происшествия

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

В Ямало-Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
REGNUM 06:56
Происшествия

В Челябинске возник крупный пожар в производственном цехе

В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.
ГЛАС.RU 04:32
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 12 февраля в 11:13
Общество

Найден отец ребёнка школьницы, якобы беременной от 10-летнего мальчика

Газета Кемерова 04:30
Энергетика

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
РИА Новости 06:07
Политика

Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
RT на русском 05:07
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия вчера в 08:19
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия вчера в 17:02
Политика

Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
РБК 06:53
Культура

Ведущей «Битвы престолов» Валерия Комиссарова станет Людмила Гурченко

Российская газета 11 февраля в 05:37
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Авто

Технические характеристики Mercedes-AMG F1 W11

Пресс-служба чемпионской команды опубликовала технические характеристики Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance – машины 2020 года.
F1news.ru 06:00
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Происшествия

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Интерфакс 03:51
Экономика

Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка

Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Известия вчера в 03:52
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Общество

Гендиректор «Вымпелкома» уйдет в отставку в конце июня

Василь Лацанич покинет пост гендиректора ПАО "Вымпелком" в конце июня текущего года, сообщила компания.
Интерфакс 01:10
Происшествия

ФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья

Известия 03:11
Здоровье

Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D

Медицинский специалист Нурия Дианова озвучила, какие продукты стоит включить в рацион, если наблюдается нехватка витамина D. Чаще всего дефицит витамина D у жителей средней полосы и северных широт наблюдается осенью и зимой, когда солнце редко выходит из-за туч, а световой день становится короче.
Волгоградская правда вчера в 14:52
Общество

Сотрудникам ГИБДД могут разрешить аннулировать результаты техосмотра

Российский Минтранс разработал изменения в правила прохождения техосмотра и хочет наделить сотрудников ГИБДД правом аннулировать результаты технического осмотра автомобилей, если они были незаконными.
Газета.Ru 12 февраля в 02:07
Армия и оружие

Нетаньяху не стал комментировать удары по Сирии

Комментарии по поводу ракетных ударов по Сирии отказался давать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 февраля в эфире городского радио Хайфы.
Красная весна 06:52
Общество

В Госдуме организовали просмотр нового фильма Юрия Дудя

В Госдуме организовали просмотр нового фильма журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Lenta.ru 06:43
Армия и оружие

США могут открыть новую островную авиабазу на территории Норвегии

Фото: pixabay.com - PD В связи с этим нет ничего удивительного в том, что Москва постоянно выражает обеспокоенность из-за того, что Норвегия рассматривает возможность с размещением на своей территории американской военной базы.
Политическая Экспертиза 03:13
Политика

В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Известия 03:22
Происшествия

Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок

Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Российская газета 06:12
Авто

В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW

110km.ru вчера в 08:49
Интернет

В Telegram появилась функция открытого профиля для знакомств

В Telegram появилась функция, позволяющая сделать свой профиль видимым для людей, находящихся поблизости.
Дождь 04:31
Киберспорт

В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez

Cyber.sports.ru вчера в 14:14
Политика

Песков: Лужков восстановил доверие Кремля

«Безусловно, доверие восстановлено, в данном случае речь идет о том, что отдается должное именно тому вкладу, который внес Юрий Михайлович в развитие такого главного региона нашей страны — Москвы»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос журналистов, значат ли памятные инициативы, что доверие восстановлено.
Коммерсантъ 06:19
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости 01:59
Как работают Яндекс.Новости?
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