Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Комментарии
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В ВОЗ призвали Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью.
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Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов Гитлера и Гиммлера в ходе виртуального шествия "Бессмертный полк - онлайн", сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 07:56
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