Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Курс евро опустился на шесть копеек. В четверг за валюту ЕС дают 79,85 рубля.
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Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов

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Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно

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Курс рубля вырос к доллару и евро

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Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов

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Рубль вечером отыграл потери и слегка повышается к доллару и евро на фоне растущей нефти

Финмаркет12:41

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:09

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01
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На торгах 14 мая курс доллара снова вырос

КП - Беларусь09:50
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