Курс доллара снизился на 0,27% — до 69,48 рубля. Европейская валюта упала на 0,66% — до 78,38 рубля. Об этом в четверг, 18 июня, свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Рубль укрепился к доллару и евро

Здоровье Эксперты рассказали об ошибках при использовании антисептика Globallookpress Эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассказали, что антисептик может использоваться неэффективно.

Здоровье В Хакасии число случаев коронавируса за неделю выросло в 1,2 раза Число выявленных случаев коронавируса выросло в 1,2 раза — как в Новосибирской и Кемеровской областях, в Алтайском и Красноярском крае.

Общество Агроном дала советы по мытью ягод 19 июня специалисты Роскачества поделились советами по выбору вкусной и качественной черешни.

Политика МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире. 271

Политика Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая. 80

Политика Болтон рассказал о боязни главы минфина США подорвать доллар санкциями По словам Болтона, основной угрозой Мнучин считает ослабление доллара как мировой резервной валюты, так как ограничения на его использование вынуждают Россию, Китай и другие страны, находящиеся под американскими санкциями, проводить транзакции в евро, с помощью системы взаимозачетов и других методов. 9

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 914

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 709

Общество Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова. 858

Экономика Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете. 6

Футбол Губерниев назвал «бескомпромиссным» матч «Сочи» и «Ростова» Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев с иронией высказался об итогах матча 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом».

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова. 3

Армия и оружие Российские военные привезли гуманитарную помощь сирийским школьникам «Российские военные доставили в Сирию более 800 рюкзаков со школьными принадлежностями, которые собирали их сверстники из России — юнармейцы», — цитирует РИА Новости представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алию Козину.

Здоровье Мясников назвал признаки опасной головной боли Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна. 40

Футбол Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи» Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.

Политика США отклонили запрос Китая на предоставление дополнительных авиарейсов Соединенные Штаты отклонили в пятницу запрос на предоставление четырем китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами.