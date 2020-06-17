Финансы
Самара-ГИСРубль укрепился к доллару и евро
Курс доллара снизился на 0,27% — до 69,48 рубля. Европейская валюта упала на 0,66% — до 78,38 рубля. Об этом в четверг, 18 июня, свидетельствуют данные ЦБ РФ.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова приезжала в Астрахань на суд
SM News 18 июня в 11:35
Здоровье
Эксперты рассказали об ошибках при использовании антисептика
Globallookpress Эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассказали, что антисептик может использоваться неэффективно.
РЕН ТВ вчера в 22:20
Здоровье
В Хакасии число случаев коронавируса за неделю выросло в 1,2 раза
Число выявленных случаев коронавируса выросло в 1,2 раза — как в Новосибирской и Кемеровской областях, в Алтайском и Красноярском крае.
ИА Хакасия вчера в 07:15
Общество
Агроном дала советы по мытью ягод
19 июня специалисты Роскачества поделились советами по выбору вкусной и качественной черешни.
Известия вчера в 21:09
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Происшествия
Сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce
Южный автомобиль вчера в 08:28
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ 18 июня в 08:56
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 14:54
Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости вчера в 18:56
Политика
Болтон рассказал о боязни главы минфина США подорвать доллар санкциями
По словам Болтона, основной угрозой Мнучин считает ослабление доллара как мировой резервной валюты, так как ограничения на его использование вынуждают Россию, Китай и другие страны, находящиеся под американскими санкциями, проводить транзакции в евро, с помощью системы взаимозачетов и других методов.
Известия вчера в 19:14
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Футбол
«Сочи» разгромил юниоров «Ростова» в матче РПЛ
В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 10:1.
Коммерсантъ вчера в 14:59
Политика
Die Welt: РФ нашла способ обойти санкции США против «СП-2»
В конце прошлого года США ввели санкции против «СП-2», потребовав от компаний, которые вели прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить.
Аргументы и Факты вчера в 22:01
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru вчера в 08:57
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Экономика
Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 17 июня в 11:43
Общество
В Москве с начала года выросло количество фальшивых пятитысячных купюр
Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года.
ТАСС вчера в 20:00
Футбол
Губерниев назвал «бескомпромиссным» матч «Сочи» и «Ростова»
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев с иронией высказался об итогах матча 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом».
ProstoProSport вчера в 15:39
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК вчера в 09:37
Армия и оружие
Российские военные привезли гуманитарную помощь сирийским школьникам
«Российские военные доставили в Сирию более 800 рюкзаков со школьными принадлежностями, которые собирали их сверстники из России — юнармейцы», — цитирует РИА Новости представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алию Козину.
RT на русском вчера в 22:57
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Здоровье
Мясников назвал признаки опасной головной боли
Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна.
Известия вчера в 18:38
Здоровье
В Волгоградской области 5 человек заразились от комаров дирофиляриозом
В Роспотребнадзоре отметили, что в Волгоградской области каждый год выявляют несколько случаев дирофиляриоза.
Волга-Медиа вчера в 07:51
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Футбол
Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»
Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру вчера в 16:57
Политика
США отклонили запрос Китая на предоставление дополнительных авиарейсов
Соединенные Штаты отклонили в пятницу запрос на предоставление четырем китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами.
ТАСС вчера в 20:17
Технологии
PlayStation 5 засняли на производстве
В Сети появилось новое живое изображение игровой приставки PlayStation 5: на этот раз консоль засняли не где-нибудь, а прямо на производстве.
iXBT.com вчера в 23:17