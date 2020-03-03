Финансы

REGNUMREGNUMРубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США

Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль растёт к доллару и евро

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