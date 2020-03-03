Финансы
REGNUMРубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США
Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Технологии
Sony выпустит две версии PlayStation 5
Многие надеялись, что игровая консоль от Sony составит конкуренцию Xbox Series X в производительности, но после объявления, что производительность консоли будет на уровне 9 TFLOPs засомневались в этом.
Общество
Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС поделился мнением, чем, на его взгляд, отличается экономическая стабильность от застоя.
Общество
В Польше зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции в Варшаве "Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.
Армия и оружие
Турецкие ВВС сбили еще один сирийский самолет в Идлибе
Ранее «Ридус» писал о том, что турецкие вооруженные силы сбили 1 марта два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии. На стадии 1\8 финала турнира лондонский клуб обыграл «Ливерпуль».
Космос
РАН планирует пожаловаться на Илона Маска в ООН
В Российской академии наук (РАН) возмутились настолько сильно, что даже готовят жалобу на Илона Маска, которую планируют отправить в ООН.
Космос
Миссией Gaia найден необычный сверхмассивный белый карлик WDJO551+4135
Общество
Мишустин перенес введение обязательной маркировки обуви на июль
Постановление правительства об обязательной маркировке обуви вступит в силу только 1 июля.
Музыка
Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Происшествия
Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи
Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
Общество
В ОП оценили идею ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Экономика
В России усомнились в реализации плана по снижению бедности
В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован.
Общество
Правительство временно запретило вывозить медизделия из России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа.
Общество
Сотрудники ФБК пожаловались в ЕСПЧ на массовые обыски
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за обысков, которые проходили в 2019 году в рамках уголовного дела об отмывании денег.
Происшествия
В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте
СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
Политика
Посол Непала рассказал о проблемах с оплатой купленных у России Ми-17
Непал не может оплатить РФ покупку вертолетов Ми-17 из-за проблемы с транзакцией в долларах США по причине антироссийских санкций, сообщил в интервью РИА Новости посол южноазиатской республики в РФ Риши Рам Гхимире.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Общество
ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека
ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателя Совета по правам человека Валерию Фадееву.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от гриппа и коронавируса
Всемирная организация здравоохранения сравнила смертность от нового коронавируса и сезонного гриппа.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Футбол
«Ювентус» – «Милан». Матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Италии приняли решение перенести ответный матч финала Кубка страны Ювентус Милан из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР
РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.