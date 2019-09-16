Финансы

Русский дедлайнРусский дедлайнРубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти

Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти В понедельник утром на Московской бирже зафиксировали уверенный рост рубля к доллару и евро из-за резкого повышения цены на нефть после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, сообщает Интерфакс.
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Ситуация с Saudi Aramco обеспечила рост российскому рынку

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