Рубль укрепился к доллару и евро из-за скачка цен на нефтью Об этом свидетельствуют данные с открытия торгов на Москвоской бирже. Курс доллара уменьшился на 1,13 рубля. Сейчас американская валюта оценивается в 77,66 рублей.

Рубль укрепился к доллару и евро из-за скачка цен на нефть

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