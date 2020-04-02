Финансы
Piter.tvРубль укрепился к доллару и евро из-за скачка цен на нефть
Рубль укрепился к доллару и евро из-за скачка цен на нефтью Об этом свидетельствуют данные с открытия торгов на Москвоской бирже. Курс доллара уменьшился на 1,13 рубля. Сейчас американская валюта оценивается в 77,66 рублей.
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Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей
Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.
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В Турции назвали сроки начала туристического сезона
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В «Вымпелкоме» сменился гендиректор
Гендиректором «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с 6 апреля назначен Александр Торбахов, говорится в сообщении компании.