Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже
ТАСС30 апреля в 06:10
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти
Интерфакс30 апреля в 03:31
Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда30 апреля в 03:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:44, Ашберн
Комментарии
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Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
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Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки вчера в 07:00
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Собянин назвал реальный процент зараженных коронавирусом в Москве
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Двое мужчин с коронавирусом умерли в Новосибирске
В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом - 32-летний и 73-летний мужчины.
АиФ Новосибирск 02:06
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За сутки в Омской области заразились короновирусом еще девять человек
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Город55.ру 01:52
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Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд
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Два новых случая коронавирусной инфекции были подтверждены в Кузбассе за сутки, сообщила 30 апреля пресс-служба правительства Кемеровской области.
ИА Красная Весна 30 апреля в 01:10
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В четверг глава кабинета министров Михаил Мишустин сообщил о полученном положительном тесте на коронавирус.
ТАСС вчера в 14:37
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Скончался вице-премьер Крыма Павел Королев
Russkie.org вчера в 05:04
Армия и оружие
Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде
Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
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При взрыве баллона на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» погиб человек
Коммерсантъ вчера в 22:33
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Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
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В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы
В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
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РИА Новости вчера в 12:33
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В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
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Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
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Мишустина госпитализируют в больницу
Заразившегося коронавирусом премьер-министра РФ Михаила Мишустина госпитализируют в больницу.
Свободная Пресса 30 апреля в 15:59
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В Красноярске умерла главврач госпиталя для ветеранов войн
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Медведев допустил изменения трудовых отношений из-за коронавируса
Лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что на фоне пандемии COVID-19 могут стать востребованными новые формы занятости.
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Фото Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара» появились в Сети
Продюсер сиквелов "Аватара" Джон Ландау опубликовал фото со съемок. На кадры попала голливудская актриса Сигурни Уивер.
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