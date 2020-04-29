Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.
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Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже

ТАСС30 апреля в 06:10

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Интерфакс30 апреля в 03:31

Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля

Комсомольская правда30 апреля в 03:16

Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

РБК30 апреля в 03:03

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском30 апреля в 03:01

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру30 апреля в 03:13

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъ30 апреля в 03:11
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Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
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Общество

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Порядок присуждения выплат медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей, накануне опубликовало правительство Петербурга.
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Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

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Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи

Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
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Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров

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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Общество

Собянин назвал реальный процент зараженных коронавирусом в Москве

В Москве коронавирусом заражены около 2% от общего количества жителей города, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в субботу, 2 мая.
Известия 02:09
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Происшествия

Двое мужчин с коронавирусом умерли в Новосибирске

В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом - 32-летний и 73-летний мужчины.
АиФ Новосибирск 02:06
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За сутки в Омской области заразились короновирусом еще девять человек

27 человек выздоровели (20 взрослых, 7 детей).
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Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд

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Общество

В Кузбассе от коронавируса за сутки выздоровели семь человек

Два новых случая коронавирусной инфекции были подтверждены в Кузбассе за сутки, сообщила 30 апреля пресс-служба правительства Кемеровской области.
ИА Красная Весна 30 апреля в 01:10
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Политика

Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом

В четверг глава кабинета министров Михаил Мишустин сообщил о полученном положительном тесте на коронавирус.
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Скончался вице-премьер Крыма Павел Королев

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Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде

Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
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При взрыве баллона на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» погиб человек

Коммерсантъ вчера в 22:33
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Общество

В Забайкалье ввели обязательный масочный режим

Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
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В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы

В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
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Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
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Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Политика

Мишустина госпитализируют в больницу

Заразившегося коронавирусом премьер-министра РФ Михаила Мишустина госпитализируют в больницу.
Свободная Пресса 30 апреля в 15:59
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 30 апреля в 09:02
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Общество

9 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии лабораторно подтвердили девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Ижевск 30 апреля в 01:37
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
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Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
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В Красноярске умерла главврач госпиталя для ветеранов войн

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Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
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Медведев допустил изменения трудовых отношений из-за коронавируса

Лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что на фоне пандемии COVID-19 могут стать востребованными новые формы занятости.
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Фото Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара» появились в Сети

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