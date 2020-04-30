Финансы

Piter.tvPiter.tvРубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов

Рост рубля по отношению к американской валюте составляет 0,2%. Рубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные с Московской биржи.
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Доллар к рублю в апреле снизился на 5%

ТАСС30 апреля в 17:51

Рублевые активы в апреле выросли в цене

Коммерсантъ30 апреля в 14:38

Курс доллара опустился до 73 рублей

Телеканал 360°29 апреля в 17:13

Рубль оперативно вернул доллар и евро к минимумам

REGNUM30 апреля в 05:56

Курс доллара впервые с 14 апреля опустился ниже 73 рублей

Московский Комсомолец29 апреля в 17:39

Курс доллара упал до 73 рублей

Известия29 апреля в 17:20

Рубль снижается к доллару и евро на МосБирже

News.ru30 апреля в 06:30
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Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусь30 апреля в 06:06
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Экономика

Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу

Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.
РИА Новости 30 апреля в 09:50
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Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина

Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина.
ProstoProSport 07:09
Общество

В Свердловской области за день выявили 232 случая заражения COVID-19

Количество новых пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Свердловской области превысило показатели вчерашнего дня больше, чем в три раза.
Российская газета 01 мая в 04:14
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

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Общество

Правительство сняло запрет на вывоз медицинских масок из России

Правительство России отменило мораторий на вывоз медицинских масок, за исключением случаев международной гуманитарной помощи другим странам.
РБК 05:44
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Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
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Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
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Общество

В Ленобласти у пациентов психиатрической больницы выявили коронавирус

РИА Новости 08:27
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Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
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Игры

Sony нашла ответственного за утечки по The Last of Us: Part II

Игромания.ру 01 мая в 13:16
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Общество

Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Ростов

RT на русском вчера в 22:56
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Авто

Назвали лучшие автомобили для отпуска

В ходе исследований эксперты установили, что лучшим автомобилем для путешествий стал Mitsubishi L200, который обладает просторным салоном и грузовым отсеком.
МедиаПоток 01 мая в 09:15
Здоровье

Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса

В Калининградской области скончалась медсестра Областной клинической больницы Надежда Дивак.
Российская газета 08:27
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Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни

73-летняя Народная артистка России Татьяна Васильева, подтвердившая вчера, что, вероятнее всего, заразилась новой коронавирусной инфекцией, рассказала о течении болезни.
Российская газета 06:39
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Здоровье

47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21
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Происшествия

В Новокузнецке нашли пропавших школьниц

ТАСС 08:16
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Авто

Российская марка возглавила топ-5 самых доступных авто в 2020 году

Аналитики рынка автомобилей, предвидя нерадужные итоги апреля для отрасли и еще более печальные в мае, проанализировали стоимость предлагаемых на текущий момент россиянам марок авто.
МИР 24 вчера в 21:47
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Общество

Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин

Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
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Общество

Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков

Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 07:01
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
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Общество

797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
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Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

РИА Новости 01:49
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
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Здоровье

В Японии женщина повторно заразилась коронавирусом после карантина

Жительница префектуры Канагава в Японии почувствовала недомогание после двухнедельного карантина, после чего врачи повторно выявили у нее коронавирус.
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Происшествия

В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего

Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
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Авто

Названы автобренды, которые отказались поднимать цены в России

Коронавирус и обесценивание рубля привели к росту цен на транспортные средства. Тем не менее несколько компаний отказались повышать ценники.
SpeedMe вчера в 13:41
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