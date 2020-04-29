Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро упал ниже 80 рублей
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 94,81 копейки, составив 75,603 рубля. На утренних торгах июньский фьючерс на нефть Brent рос на 6,27% — до 25,75 доллара за баррель. Вслед за нефтью усилил рост и российский рынок акций.
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Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда03:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:17, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:17, Ашберн
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По словам Путина, матрасы «поизносятся за время вынужденной самоизоляции».
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