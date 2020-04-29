Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро упал ниже 80 рублей

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 94,81 копейки, составив 75,603 рубля. На утренних торгах июньский фьючерс на нефть Brent рос на 6,27% — до 25,75 доллара за баррель. Вслед за нефтью усилил рост и российский рынок акций.
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Официальный курс евро упал ниже 80 рублей

РИА Новости06:50

Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже

ТАСС06:10

Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля

Комсомольская правда03:16

Курс рубля резко вырос

Lenta.ru03:30

Евро подешевел до 79,06 рубля

Компания03:24

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Интерфакс03:31

Курс евро упал ниже 80 рублей

Ведомостивчера в 09:49
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:17, Ашберн

Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусь06:06
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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Общество

Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку врачей

Телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «ПравМир», «Созидание» и проектом «Помощь рядом» проведет марафон-концерт в поддержку медицинских работников.
Культуромания вчера в 05:00
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Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 08:19
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Общество

ВОЗ не исключила снятие ограничений в России с 12 мая

Если прирост заболеваемости COVID-19 в России начнет падать, то после 12 мая можно будет постепенно ослаблять введенные ограничения, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 10:38
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Политика

Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
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Авто

Kia привезёт в Россию новый кроссовер Kia XCeed

Автоновости дня вчера в 10:37
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Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
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Технологии

«Талмер» модернизировал систему автоматического управления ИТ-ресурсами в X5 Retail Group

Предпосылкой для реализации проекта стала необходимость точного прогнозирования потребности ИТ-систем в мощностях и интеграция с информационными системами компании, которые в автоматическом режиме должны передавать значения бизнес-драйверов.
CNews 10:25
Авто

На продажу выставили самый дорогой Lexus в России

Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног.
Тарантас Ньюс 06:23
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Хоккей

Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Inc-news.ru вчера в 13:51
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Шоу-бизнес

Поклонники заподозрили, что Жигунов ушел от жены к копии Заворотнюк

Поступают сведения о том, что «гардемарин» начал встречаться с журналисткой Викторией Ворожбит, которая внешне очень походит на прошлую пассию Жигунова, коллегу по сериалу «Моя прекрасная няня», Анастасию Заворотнюк.
Peterburg2.ru вчера в 18:40
22
Общество

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
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Здоровье

В Волгоградской области 11 человек находятся на аппаратах ИВЛ

Как сообщил на сегодняшнем брифинге глава областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев, 11 тяжелых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Московский Комсомолец 08:02
Политика

Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:55
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Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе

Всего диагноз "коронавирус" в Севастополе подтвержден у 84 человек.
Интерфакс - Россия 09:44
17
Происшествия

Мамаев отреагировал на иск ведущей Первого канала

О подаче иска Ушаковой к Мамаеву и нападающему «Сочи» Александру Кокорину стало известно ранее 30 апреля.
Lenta.ru 10:55
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Политика

Путин поручил подготовить экстренные меры поддержки экономики

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил кабмину подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики, они должны вступить в силу в ближайшее время.
РИА Новости 10:44
Экономика

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:04
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Общество

ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
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Происшествия

В российском городе предотвратили теракты

Lenta.ru вчера в 19:49
2,1K
Общество

В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
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Гаджеты

Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт

Как можно видеть, для Core i9-10900K значение PL2 составляет 250 Вт, для Core i7-10700K — 229 Вт, для Core i5-10600K — 182 Вт.
iXBT.com 10:14
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
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Политика

В Таджикистане запретят русифицировать имена и фамилии

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах.
Коммерсантъ вчера в 07:38
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
3,3K
Политика

Путин пошутил про изношенные на самоизоляции матрасы

По словам Путина, матрасы «поизносятся за время вынужденной самоизоляции».
Росбалт 09:56
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Спорт

Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко

Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском 11:01
Политика

В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы

Сам Саакашвили рассказал 22 апреля, что получил от Зеленского предложение войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам.
РБК 10:55
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Происшествия

В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»

Газета.Ru вчера в 05:24
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Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
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