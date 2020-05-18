Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.
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Анна Семенович поделилась архивным снимком в купальнике
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Врач рассказал о борьбе Ирины Аллегровой со старением
Врач-косметолог рассказал о том, как борется со старением 68-летняя Ирина Аллегрова.
Газета.Ru 04:38
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Общее число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 8926
Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8926, до 290 678.
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Загитова похвасталась подарками на 18-летие
15 мая стало известно, что Загитова, несмотря на приостановку карьеры, вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021.
Lenta.ru 04:44
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Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
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Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:54
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В Екатеринбурге в СИЗО-1 ввели карантинные меры
В ГУ ФСИН по Свердловской области заявили, что у работника СИЗО-1 в Екатеринбурге подтвердили коронавирусную инфекцию.
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Россияне подали более 7 млн заявлений по выплатам на детей
На портале Госуслуг зафиксирован новый рекорд - за 6 дней после открытия сервиса posobie16.gosuslugi.ru зарегистрировано более 7 млн заявлений для оформления выплаты на 10 млн детей.
Российская газета 02:44
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Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store
В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Grand Theft Auto 5. За несколько минут до старта раздачи магазин перестал работать из-за наплыва желающих установить GTA V на свой ПК.
Матч ТВ 15 мая в 04:11
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105 человек заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Kursk.com 16 мая в 04:02
Экономика
Пошли на счет: рынок ипотечного кредитования рухнет на 10%
Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация.
Известия вчера в 17:01
Музыка
В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме
Международный конкурс песен «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме.
Южный Федеральный вчера в 06:54
Общество
В России зарегистрировали высокоточный тест на коронавирус
Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирусную инфекцию, который показывает наличие или отсутствие заражения на самых ранних стадиях.
Lenta.ru 04:33
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
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На Украине откроют пляжный сезон, несмотря на коронавирус
РИА Новости 03:43
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Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:48
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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Турция с 20 мая открывает границы для россиян
Турция откроет границы для иностранных туристов с 20 мая. В страну будут пускать граждан 31 государства.
Накануне.Ru 04:22
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В Пермском крае выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Пермском крае выявлено 49 новых случав заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
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Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
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На предприятии «Полюс Золото» выявили 866 случаев коронавируса
Как сообщили в компании «Полюс Золото», первичные тесты выявили 866 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», однако из них подтверждено только 364 случая.
НГС24 04:42
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
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В Москве оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида
Говорит Москва 03:22
Здоровье
Причиной низких выплат пермским медикам стала техническая ошибка
Глава регионального минздрава Оксана Мелехова сообщила, что причиной этому стала техническая ошибка.
Российская газета 04:17