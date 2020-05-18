Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,1 рубля

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Курс доллара упал ниже 73 рублей

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Курс доллара опустился ниже ₽73 на фоне дорожающей нефти

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Курсы евро и доллара снижаются на торгах Мосбиржи

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Рубль открыл торги «гэпом» вверх к доллару и евро благодаря активно растущей нефти

Финмаркет03:42

Курсы доллара и евро снизились по отношению к рублю

News.ru15 мая в 03:33
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На портале Госуслуг зафиксирован новый рекорд - за 6 дней после открытия сервиса posobie16.gosuslugi.ru зарегистрировано более 7 млн заявлений для оформления выплаты на 10 млн детей.
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