Финансы

Самара-ГИССамара-ГИСРубль укрепился к доллару и евро

По состоянию на 11:25, курс доллара снизился на 0,65% — до 72,93 рубля. Европейская валюта упала на 0,7% — до 78,92 рубля. Об этом в понедельник, 18 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 72,5 рубля

ТАСС03:02

Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля

Комсомольская правда03:27

Курс рубля продолжил расти

Lenta.ru03:13

Аппетиты инвесторов к рисковым активам заставили рубль укрепиться

News.ru06:24

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:20

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс рубля вырос вслед за нефтью

РИА Новостивчера в 15:31
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:45, Ашберн

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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
1,2K
Общество

Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM вчера в 18:16
35
Здоровье

В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
727
Общество

На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола

На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
РБК 21:36
4
Технологии

Facebook показал сервис для создания онлайн-магазинов в соцсети

Facebook представил сервис Facebook Shops, который позволяет бесплатно создать онлайн-магазин в соцсети.
Rambler News Service 15:34
Общество

Собянин озвучил условие разрешения прогулок в Москве

Прогулки в Москве разрешат поле того, как начнётся снижение числа заболеваний и смертности от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
РИА Новости 11:46
2,3K
Армия и оружие

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
31
Происшествия

В Мегино-Кангаласском районе пять глав муниципалитетов привлечены к ответственности за нарушения

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, главы привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов.
ИА ЯСИА 21:14
Политика

Австрия раскритиковала план Меркель и Макрона по оказанию помощи ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель программу финансовой помощи странам ЕС, пишет Die Welt.
Взгляд.ру 13:36
Происшествия

Две сахалинки, желавшие похудеть, стали фигурантками уголовных дел

Сахалинская таможня возбудила уголовные дела по фактам незаконного перемещения сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).
Сахалин.Инфо 19:09
Происшествия

В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета 10:59
21
Музыка

Альтернативное жюри назвало место Little Big на «Евровидении-2020»

Piter.tv вчера в 01:19
17
Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
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Авто

Новый Kia Sportage появится позже, чем ожидалось

Все модели, которые были анонсированы в плане запуска Hyundai Motor Group 2020, уже были выпущены (Bongo 3 EV, Sorento Sorento HEV) или показаны на шпионских фото (Sedona-Carnival), но до сих пор нет информации о Sportage, который, как и Tucson, должен был быть выпущен в 2020 году.
SpeedMe вчера в 14:50
1
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
1,2K
Экономика

Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии

Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Интерфакс 21:39
Наука

В Британии началось тестирование двух препаратов против коронавируса

Online47.ru вчера в 21:39
Общество

Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей

Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность 08:39
17
Политика

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
494
Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
566
Авто

Hyundai Santa Fe получит салон в стиле нового Mercedes-Benz S-Class

Обновленный Hyundai Santa Fe для китайского рынка получит по-иному оформленную переднюю панель, свидетельствуют шпионские снимки, опубликованные в Сети.
Motor 08:27
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
206
Общество

Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru 09:53
33
Авто

Объявлены цены на новый Volkswagen Polo

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат вчера в 06:48
195
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал из-за бесплатной раздачи GTA V

Piter.tv 12:22
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Общество

Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
13
Общество

Военные привезли коронавирус на Сахалин

Еще у трех человек в регионе обнаружили COVID-19. Двое из них — военнослужащие, которые вернулись на Кунашир и Сахалин из отпусков.
EastRussia 22:00
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак

Культуромания вчера в 09:30
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