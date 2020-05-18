Финансы
REGNUMРубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правдавчера в 03:27
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Комментарии
Общество
За сутки в Омской области выявили 65 новых случаев коронавируса
Представители регионального Минздрава проинформировали о росте числа заболевших коронавирусом граждан в Омской области – там за сутки выявили 65 новых случаев инфицирования.
RuNews24.ru 02:05
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Общество
Академик РАН спрогнозировал вторую волну коронавируса
Вторая волна коронавируса будет в середине осени или зимой, произойдет небольшой подъем заболеваемости.
Известия 00:42
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Энергетика
Нефть опустилась в «красную зону»
Июльские фьючерсы нефти Brent подешевели на 29 центов (0,83%), до $34,52 за баррель. Диапазон марки составляет $34,20 — $35,76 за баррель.
REGNUM вчера в 12:36
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по пику коронавируса в Москве
В Москве прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за коронавирусной инфекции, но «ужасный прогноз» не сбылся.
RT на русском вчера в 13:27
Культура
Никиту Михалкова снова прогнали с эфира телеканала «Россия 24»
Телеканал "Россия 24" отказалась от трансляции нового выпуска программы Никиты Михалкова "БесогонТV".
Русская Планета вчера в 07:12
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Здоровье
Эффективность препарата Avigan для лечения COVID-19 проверили в Японии
Эффективность в лечении коронавирусной инфекции в рамках клинических испытаний не проявляет противовирусный препарат Avigan, что снижает его шансы на одобрение в Японии до конца месяца, 19 мая сообщил Kyodo News источник, знакомый с ситуацией.
ИА Красная Весна вчера в 14:58
Общество
В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru 18 мая в 12:19
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
Происшествия
Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу
Киров, 19 мая 2020, 18:36 — REGNUM Мальчик четырёх лет был найден живым после двух суток поисков в Кировской области.
REGNUM вчера в 11:36
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Политика
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
Здоровье
Сенаторы не пустят антипрививочников в школу
В апреле Минздрав рекомендовал регионам приостановить плановую вакцинацию детей и взрослых в связи с распространением коронавируса, за исключением прививок, которые делаются новорожденным в роддомах в первые дни жизни.
Коммерсантъ вчера в 14:54
Политика
Лавров проведет разговор с главой МИД Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.
РЕН ТВ вчера в 10:40
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости вчера в 14:02
Общество
На МКС повысилась концентрация бензола
На Международной космической станции обнаружено увеличение концентрации бензола, сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса.
Взгляд.ру вчера в 22:21
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
Общество
В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг
По данным зампреда правления Сбербанка, только за первый квартал 2020 года банк выявил 10 тысяч онлайн-ресурсов, созданных для мошенничества, что вдвое больше прошлогоднего показателя.
РИА Новости 01:07
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings вчера в 15:30