Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.
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Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубля
Комсомольская правда03:18
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Комментарии
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В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
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Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
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Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Шоу-бизнес
Мужа Нюши критикуют после выхода их совместного с Кридом хита
После выхода совместной песни Mr. & Mrs. Smith разговоры вокруг Нюши и Егора Крида набрали новую силу.
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Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
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Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса
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Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане непростой.
Известия 08:31
Общество
Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции
«С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», — передает его слова «РИА Новости».
Известия 14:29
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Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
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Правительство внесло правки в документ по доплатам медикам
Правительство России исключило фразу об «отработанном времени» из документа о выделении дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 10:41
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В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
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Общество
Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих
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РБК 14:36
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В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
RT на русском 14:24
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Особое мнение: Гарри Каспаров
Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
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Глава Роспотребнадзора рассказал, когда могут открыться ТЦ
Роспотребнадзор готовит регламент по постепенному снятию ограничений работы торговых центров, но это не означает, что после его публикации ТЦ смогут начать работу: "Да, мы думаем, как по этому регламенту торговые центры смогут работать, но начнут они работать не с момента утверждения регламента, а с момента снижения тех показателей, о которых я уже говорил", – сообщил Павел Колесник.
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Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
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Происшествия
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Известия 14:43
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США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
«В ответ на запрос президента Владимира Путина о предоставлении помощи президент Дональд Трамп предложил пожертвовать и доставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ», — приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя вашингтонской аминистрации.
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В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
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В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
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Нурмагомедов призвал жителей Дагестана объединиться и прислушаться к врачам
RT на русском 16:00
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48
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Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops
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Пушков считает, что США и Польша «забыли» о Карибском кризисе
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«Евровидение 2021» пройдет в Роттердаме
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