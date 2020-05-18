Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

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Общество Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, сколько людей с 18 мая вернулись на рабочие места на строительных площадках и промышленных предприятиях. 1

Политика Особое мнение: Гарри Каспаров Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.

Здоровье Глава Роспотребнадзора рассказал, когда могут открыться ТЦ Роспотребнадзор готовит регламент по постепенному снятию ограничений работы торговых центров, но это не означает, что после его публикации ТЦ смогут начать работу: "Да, мы думаем, как по этому регламенту торговые центры смогут работать, но начнут они работать не с момента утверждения регламента, а с момента снижения тех показателей, о которых я уже говорил", – сообщил Павел Колесник. 3

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Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 28

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