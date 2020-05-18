Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.
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Курс рубля вырос вслед за нефтью

РИА Новости15:31

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Вести.Ru03:25

Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубля

Комсомольская правда03:18

Курс доллара опустился ниже ₽73 на фоне дорожающей нефти

РБК03:09

Курс рубля взлетел

Lenta.ru03:07

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,1 рубля

ТАСС03:02

Стоимость доллара упала ниже 73 рублей

News.ru03:49
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Комментарии

Происшествия

В Ярославле таксисты спасли мужчину, на которого напал медведь

РИА Новости 06:49
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Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
781
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала своих родителей

Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
3
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
747
Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
56
Шоу-бизнес

Мужа Нюши критикуют после выхода их совместного с Кридом хита

После выхода совместной песни Mr. & Mrs. Smith разговоры вокруг Нюши и Егора Крида набрали новую силу.
News.ru вчера в 14:09
1
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
1,8K
Общество

Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
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Здоровье

Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com 14:54
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Политика

Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане непростой.
Известия 08:31
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Общество

Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции

«С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», — передает его слова «РИА Новости».
Известия 14:29
928
Общество

Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая

В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
233
Общество

Правительство внесло правки в документ по доплатам медикам

Правительство России исключило фразу об «отработанном времени» из документа о выделении дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 10:41
11
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
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Общество

Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, сколько людей с 18 мая вернулись на рабочие места на строительных площадках и промышленных предприятиях.
РБК 14:36
1
Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

RT на русском 14:24
48
Политика

Особое мнение: Гарри Каспаров

Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Здоровье

Глава Роспотребнадзора рассказал, когда могут открыться ТЦ

Роспотребнадзор готовит регламент по постепенному снятию ограничений работы торговых центров, но это не означает, что после его публикации ТЦ смогут начать работу: "Да, мы думаем, как по этому регламенту торговые центры смогут работать, но начнут они работать не с момента утверждения регламента, а с момента снижения тех показателей, о которых я уже говорил", – сообщил Павел Колесник.
Известно.ру 15:02
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Происшествия

Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец

Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
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Происшествия

Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Известия 14:43
65
Политика

США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ

«В ответ на запрос президента Владимира Путина о предоставлении помощи президент Дональд Трамп предложил пожертвовать и доставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ», — приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя вашингтонской аминистрации.
REGNUM 14:59
132
Происшествия

В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
28
Здоровье

В Саратовской области от пневмонии умер младенец

В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
12
Общество

Нурмагомедов призвал жителей Дагестана объединиться и прислушаться к врачам

RT на русском 16:00
1
Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48
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Киберспорт

Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops

Дебютный трейлер Black Ops от 18 мая 2010 года В этом году, к слову, Treyarch должна выпустить свою новую Call of Duty.
Игромания.ру 12:26
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Политика

Пушков считает, что США и Польша «забыли» о Карибском кризисе

Ранее американский посол предложила переместить западное ядерное оружие США из Федеративной Республики Германия в Польшу, сообщает издание "Российская газета".
Политическая Экспертиза 16 мая в 12:29
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Музыка

Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru 09:45
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Музыка

«Евровидение 2021» пройдет в Роттердаме

В финале шоу было объявлено, что в 2021 году "Евровидение" пройдет в Роттердаме, на Ahoy Arena.
ИА InterMedia вчера в 08:47
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