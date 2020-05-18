Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.
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Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубля
Комсомольская правда03:18
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Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью
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Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
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АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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«Великая» показалась на экранах
На платформе Hulu состоялась премьера сериала под названием «Великая».
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Названы самые сексуальные фильмы
Журнал Esquire составил список из 40 самых сексуальных фильмов в истории.
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В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
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Глава Крыма пообещал выплаты по 10 тысяч на детей от 16 до 18 лет
Facebook Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что региональное правительство выплатит по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 лет.
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Власти разрешили иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию
На этой неделе стало известно, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей.
Говорит Москва вчера в 03:21
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Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
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Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
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Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
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РЕН ТВ 06:58
Здоровье
В Петербурге подтвердили еще пять смертей от коронавируса
Гибель пациентов от вируса подтвердила комиссия по анализу смертей от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ.
Gazeta.SPb 06:42
Футбол
Сезон в чемпионате Шотландии завершён досрочно. Чемпион — «Селтик»
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Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой
Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой Оксана Самойлова показала моложавую маму.
Экспресс газета 03:54
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Коммерсантъ 07:23
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Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
РИА Новости 07:19
Происшествия
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 16 мая в 05:40
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В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
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В РФ создали материал для маскировки военной техники под сугробы
В РФ создали материал, позволяющий проводить маскировку военной техники под сугробы.
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Стала известна дата открытия Турции для россиян
Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РИА Новости 07:55
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
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Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты
Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%.
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