Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара упал ниже 73 рублей

Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:07 (мск) снизился на 68 копеек — до 72,9 рубля, евро — на 72 копейки, до 78,9 рубля.
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Рубль наступает: доллар и евро подешевели до минимума за два месяца

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Курс рубля взлетел

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Курс евро опустился ниже 79 рублей

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