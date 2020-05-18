Финансы

Piter.tvPiter.tvКурс рубля начал расти по отношению к доллару и евро

Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные после открытия Московской биржи. Курс доллара на момент начала торгов - 72,89 рубля.
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Курс рубля вырос вслед за нефтью

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Рубль уверенно укрепляется к доллару и евро

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Курс евро опустился ниже 79 рублей

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Курс доллара опустился ниже ₽73 на фоне дорожающей нефти

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Курс евро опустился ниже 79 рублей

Известия05:33

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,1 рубля

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