Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.
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Комментарии
Авто
Обнуление пошлин привело к падению цен на электромобили в России
Экономика сегодня 07:11
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Общество
Сменился руководитель ведущей угольной компании в России
Возглавит "СУЭК" Степан Солженицын, который сохранит должность гендиректора "дочки" группы - "Сибирской генерирующей компании".
Интерфакс 07:16
Общество
Попова: ситуация с коронавирусом не стабилизировалась в семи регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что стабилизация эпидемиологической ситуации наблюдается в ряде субъектов страны.
Аргументы и Факты 06:51
Шоу-бизнес
Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова
Полина Гагарина хоть и ушла от мужа Дмитрия Исхакова, но официально звезды пока не развелись.
Комсомольская правда 07:48
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Политика
Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома
Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и провести праздник Ураза-байрам дома.
Реальное время 07:19
Общество
Москвичам посоветовали готовиться к похолоданию и снегу
Жителям столицы посоветовали готовиться к изменениям погоды.
Комсомольская правда 07:12
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:48
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Происшествия
Мужчину с высокой температурой увезли из мэрии Екатеринбурга
По словам пресс-секретаря мэрии Виктории Мкртчан, ситуация находится под контролем.
Evo-rus.com 07:31
Технологии
YouTube больше не считает разрешение 720p высоким качеством
Отметку HD теперь можно увидеть рядом с разрешением 1080p или выше, а более низкий уровень качества классифицируется как SD (Standard Definition).
3DNews 04:40
Игры
Игру Grand Theft Auto V раздают абсолютно бесплатно
Srnsk 16 мая в 08:23
Авто
Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4
Новый кроссовер Geely Boyue Pro (появится в России под именем Atlas Pro), вышедший на китайский рынок осенью 2019 года, стал популярнее Toyota RAV4.
Автоновости дня 04:43
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
Путин завил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер
"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России", - сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
РИА Новости 07:50
Общество
В Москве приостановили работы по благоустройству
В 2020 году на работы по благоустройству планировалось потратить 119 миллиардов рублей, что позволило бы благоустроить более 40 улиц, набережных, более 180 парковых территорий.
Вести Подмосковья 00:49
Происшествия
В Ивановской области скончались 5 человек с подозрением на коронавирус
О смерти сразу пятерых человек с подозрением на коронавирус за истекшие сутки сообщил на брифинге глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.
ivDay.ru 05:48
Общество
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Здоровье
Назван самый полезный продукт для сердца
Газета.Ru 03:37
Общество
В Центре Гамалеи объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в России смертность от новой коронавирусной инфекции в три-четыре раза ниже, нежели в других государствах, потому что популяционный иммунитет у россиян выше, чем у жителей Европы и Соединенных Штатов.
Журналистская правда 07:33
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
На карантин закрыли ещё один район Саратовской области
Напомним, за минувшие сутки в Новоузенском районе подтвердился 21 случай COVID-19.
Регион 64 05:43
Общество
Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений
Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 06:05
Общество
Страны ЕС отказались признать «Северный поток-2» завершённым
Немецкий регулятор отказывается вывести "Северный поток-2" из-под ограничений ЕС Под обновлённые условия Газовой директивы не подпадают проекты, которые завершили до 23 мая 2019 года.
Право.ру 15 мая в 09:15