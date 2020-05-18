Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.
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Рубль вечером растерял рост к доллару и дешевеет к евро на фоне перешедшей к снижению нефти

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Аппетиты инвесторов к рисковым активам заставили рубль укрепиться

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Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля

Комсомольская правдавчера в 03:27

Курс рубля вырос вслед за нефтью

РИА Новости18 мая в 15:31
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В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
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Общество

Минтруд может снизить размер ежемесячной накопительной пенсии

Минтруд выступил с инициативой с 2021 года снизить размер ежемесячной накопительной пенсии.
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Общество

В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов

В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов.
Деловое.ТВ вчера в 15:05
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
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В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
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Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
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В Белогорске в реке Томь утонул 11-летний мальчик

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Очаг коронавируса возник в обсерваторе в Якутске

Всего в Якутии зарегистрировано 960 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 367 человек, умерли шесть пациентов.
SakhaNews вчера в 23:48
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Происшествия

Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки

В Тюмени обнаружено тело 15-ти летней девочки, которая почти восемь месяцев назад ушла в школу в Туринске Свердловской области и не вернулась.
Lenta.ru вчера в 23:04
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Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей Грачевой

Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
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Банки и промышленность обяжут за полгода перейти на российское ПО

Минкомсвязи предложило обязать компании, входящие в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), перейти на российское ПО к 1 января 2021 года, и на российское оборудование к 1 января 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.
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На первом месте по заболеванию COVID-19 остается США, где выявлено уже 1 570 583 заболевших (+18 279) На втором месте — Россия с 300 161 зараженным (+9 216 за сутки).
URA.Ru вчера в 23:00
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Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Больницу скорой медицинской помощи на Алтае закрыли на карантин

Госпитализация пациентов в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи временно приостановлена из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.
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Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube

Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании-разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56
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СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 17:24
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В финале шоу о своей новой влюбленности заявила и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава.
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Здоровье

В Приморье поступило около 30 тысяч защитных костюмов для врачей

«Еще одна партия защитных комбинезонов, почти 30 тысяч штук, поступила в Приморье», — говорится в сообщении и уточняется, что 17,4 тысячи из данного числа будут переданы краевым медицинским учреждениям.
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Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
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Общество

Собянин заявил об избежавшей ужасного прогноза по коронавирусу Москве

Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Онищенко объяснил, для чего необходимо носить маски на улице

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о необходимости соблюдения масочного режима на улице.
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На утро 20 мая всего в Бурятии зарегистрировано 1042 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки ее обнаружили еще у 27 человек.
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Основываясь на американской статистике заболеваемости и случаев смерти пациентов с COVID-19, ученые выявили, что уровень смертности в США среди зараженных коронавирусом с выраженными симптомами составляет 1,3%, тогда как для гриппа этот показатель равен 0,1%.
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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

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Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, пишет РИА "Новости".
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