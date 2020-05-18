Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Политика В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем. 4

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Здоровье Очаг коронавируса возник в обсерваторе в Якутске Всего в Якутии зарегистрировано 960 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 367 человек, умерли шесть пациентов. 1

Происшествия Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки В Тюмени обнаружено тело 15-ти летней девочки, которая почти восемь месяцев назад ушла в школу в Туринске Свердловской области и не вернулась.

Общество Банки и промышленность обяжут за полгода перейти на российское ПО Минкомсвязи предложило обязать компании, входящие в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), перейти на российское ПО к 1 января 2021 года, и на российское оборудование к 1 января 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

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Происшествия В Бурятии число заболевших коронавирусом возросло до 1042 На утро 20 мая всего в Бурятии зарегистрировано 1042 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки ее обнаружили еще у 27 человек. 74

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