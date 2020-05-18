Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правдавчера в 03:27
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Комментарии
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
Минтруд может снизить размер ежемесячной накопительной пенсии
Минтруд выступил с инициативой с 2021 года снизить размер ежемесячной накопительной пенсии.
9111.ru 18 мая в 05:10
Общество
В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов
В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов.
Деловое.ТВ вчера в 15:05
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
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В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
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Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
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В Белогорске в реке Томь утонул 11-летний мальчик
Телепорт вчера в 06:12
Здоровье
Очаг коронавируса возник в обсерваторе в Якутске
Всего в Якутии зарегистрировано 960 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 367 человек, умерли шесть пациентов.
SakhaNews вчера в 23:48
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Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки
В Тюмени обнаружено тело 15-ти летней девочки, которая почти восемь месяцев назад ушла в школу в Туринске Свердловской области и не вернулась.
Lenta.ru вчера в 23:04
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Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей Грачевой
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Газета.Ru вчера в 18:38
Общество
Банки и промышленность обяжут за полгода перейти на российское ПО
Минкомсвязи предложило обязать компании, входящие в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), перейти на российское ПО к 1 января 2021 года, и на российское оборудование к 1 января 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.
Daily Storm 00:11
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Коронавирус: последние новости 20 мая. ВВП России может упасть до уровня 90-х, Мясников дал пугающий прогноз, в РФ появились элитные «коронавирусные» гробы
На первом месте по заболеванию COVID-19 остается США, где выявлено уже 1 570 583 заболевших (+18 279) На втором месте — Россия с 300 161 зараженным (+9 216 за сутки).
URA.Ru вчера в 23:00
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Здоровье
Больницу скорой медицинской помощи на Алтае закрыли на карантин
Госпитализация пациентов в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи временно приостановлена из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 22:54
Общество
Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube
Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании-разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 18 мая в 05:41
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»
В финале шоу о своей новой влюбленности заявила и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава.
Bimru.ru вчера в 02:46
Здоровье
В Приморье поступило около 30 тысяч защитных костюмов для врачей
«Еще одна партия защитных комбинезонов, почти 30 тысяч штук, поступила в Приморье», — говорится в сообщении и уточняется, что 17,4 тысячи из данного числа будут переданы краевым медицинским учреждениям.
REGNUM 17 мая в 06:04
Политика
Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
RT на русском вчера в 12:47
Общество
Собянин заявил об избежавшей ужасного прогноза по коронавирусу Москве
Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 14:16
Общество
Онищенко объяснил, для чего необходимо носить маски на улице
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о необходимости соблюдения масочного режима на улице.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия
В Бурятии число заболевших коронавирусом возросло до 1042
На утро 20 мая всего в Бурятии зарегистрировано 1042 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки ее обнаружили еще у 27 человек.
Информ Полис online вчера в 21:14
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Смертность от COVID-19 может достичь катастрофического уровня
Основываясь на американской статистике заболеваемости и случаев смерти пациентов с COVID-19, ученые выявили, что уровень смертности в США среди зараженных коронавирусом с выраженными симптомами составляет 1,3%, тогда как для гриппа этот показатель равен 0,1%.
АМИТЕЛ 18 мая в 23:26
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Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке
ТАСС вчера в 14:02
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Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
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На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Политика
Лавров заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:23