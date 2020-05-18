Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Общество В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса За последние сутки еще у 23 жителей Кузбасса подтвердился диагноз COVID-19, об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 1

Политика Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат. 13

Шоу-бизнес Молодая Елена Степаненко в леопардовых лосинах сразила пользователей Например, на днях Елена Григорьевна опубликовала снимок, на котором позирует в леопардовых лосинах, модных в 90-х годах.

Общество Сбербанк выявил новые схемы мошенничества Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов. 32

Политика Трамп заявил о своем разочаровании в Китае из-за пандемии коронавируса Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о том, что он разочаровался в Китае в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса нового типа. 7

Политика На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри. 268

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс Летный городок д. 35 произошло обрушение двух лестничных маршев между вторым и третьим, третьим и четвертым этажом»,-- говорится в сообщении МЧС. 9

Здоровье В Самарской области зафиксировали рост заболеваемости пневмонией Самара, 20 мая 2020, 08:36 — REGNUM Число граждан, заболевших внебольничной пневмонией, увеличилось в Самарской области в сравнении показателями прошлых лет.

Общество Россиян предупредили об опасности прогулок в парках Режим самоизоляции из-за коронавируса заставил многих россиян забыть о другой угрозе – клещах, которые обитают в лесах и парках и являются переносчиками многих опасных заболеваний. 1

Политика Полиция Китая рассказала об успехах сотрудничества с законодателями Пекин, 20 мая 2020, 03:52 — REGNUM Китайские власти в области общественной безопасности рассмотрели все 557 предложений и замечаний, собранных за предыдущие ежегодные сессии национального законодательного и политического консультационного органов в марте 2019 года, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.