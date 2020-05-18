Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
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Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубля
Комсомольская правда03:18
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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
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RT на русском вчера в 23:21
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Истекает контракт на транзит российского газа через Польшу
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Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами следующего сезона КХЛ станут игроки «Динамо» — нападающий Вадим Шипачев и защитник Дмитрий Яшкин, которые получат 120 и 95 млн рублей за сезон соответственно.
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Немецкая ассоциация индустрии игр game и администрация выставочного центра Koelnmesse объявили о том, что gamescom 2020 пройдёт полностью в цифровом формате с 27 по 30 августа.
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В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
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Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
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В Минздраве опровергли популярный миф о коронавирусе
В Министерстве здравоохранения России развеяли распространенный миф о восприимчивости к заражению новым коронавирусом в зависимости от резус-фактора.
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«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
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Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
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Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
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