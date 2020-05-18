Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
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Курс рубля вырос вслед за нефтью

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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Вести.Ru03:25

Стоимость доллара упала ниже 73 рублей

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Курс доллара опустился ниже ₽73 на фоне дорожающей нефти

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Курс рубля взлетел

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,1 рубля

ТАСС03:02

Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубля

Комсомольская правда03:18
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