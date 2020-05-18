Финансы

OAnewsOAnewsКурс рубля на Московской бирже взлетел

Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля. В то время, как курс доллара и евро понизился, российская валюта на торгах взлетела вверх. Как сообщают СМИ, сейчас доллар продается менее чем за 73 рубля.
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Курс доллара упал ниже 73 рублей

РИА Новости03:43

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,1 рубля

ТАСС03:02

Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубля

Комсомольская правда03:18

Евро на торгах опустился ниже 79 рублей, доллар — ниже 73

Фонтанка.Ру03:10

Курс доллара опустился ниже ₽73 на фоне дорожающей нефти

РБК03:09

Курс рубля взлетел

Lenta.ru03:07

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Вести.Ru03:25
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