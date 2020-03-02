Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 66,22-66,7 руб.
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Рубль в начале торгов пытается отыграть потери к доллару и евро

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Курс евро упал до 73 рублей

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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

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Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов

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Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,68 руб

ТАСС02:09
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