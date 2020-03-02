Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 66,22-66,7 руб.

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

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