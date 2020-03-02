Финансы

Деловое.ТВДеловое.ТВНа торгах рубль укрепился к доллару и евро

На торгах рубль укрепился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара уменьшился на 20 копеек.
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