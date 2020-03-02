На торгах рубль укрепился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара уменьшился на 20 копеек.

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