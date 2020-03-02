Финансы
Деловое.ТВНа торгах рубль укрепился к доллару и евро
На торгах рубль укрепился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара уменьшился на 20 копеек.
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Комментарии
Политика
Омбудсменам и прокурорам предложили запретить иностранное гражданство
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что ко второму чтению в проект правок в Конституцию поступило предложение закрепить требование об отсутствии иностранного гражданства для прокуроров и уполномоченного по правам человека.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Происшествия
В Подмосковье мужчина и ребенок погибли на масленичных гуляниях
Шоу-бизнес
Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении сыновей
Бывшая гражданская супруга рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) у себя в Instagram рассказала, что он якобы похитил их общих детей - 10-летнего Марка и девятилетнего Платона.
Здоровье
В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус
По последним данным, в инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге госпитализировали 26 человек с подозрением на коронавирус.
Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Игры
Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix
Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Происшествия
Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Владимиром, заснул за рулем
Прокуратура выяснила, что водитель столкнувшегося с грузовиком во Владимирской области микроавтобуса, где пострадали 14 человек и один погиб, не имел лицензии на перевозку пассажиров и заснул за рулем.
Происшествия
В Екатеринбурге на стройке упала стрела башенного крана
На улице Белинского в Екатеринбурге, где возводят многоэтажный жилой комплекс, сегодня во второй половине дня надломилась и упала стрела башенного крана.
Происшествия
На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ
Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре (ТЦ) Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан (входит в Манильскую агломерацию), сообщает The Philipino Times.
Общество
ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает наличие еще ряда картельных сговоров на рынке медицинских масок помимо уже расследуемого в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
В Госдуме оценили идею ввода налога на собак в России
Бездомных животных в России станет больше, если ввести обязательный налог на собак в стране.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем с Россией и Ираном по Сирии.
Кино
На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Общество
В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев
Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Общество
Греф сообщил Путину о проекте по выдаче охотничьих билетов
Сбербанк создал совместное предприятие (СП) с правительством Москвы и уже успел осуществить пилотный проект по организации выдачи охотничьих билетов.
Политика
В Эстонии предложили сделать праздником отмену протоколов Молотова-Риббентропа
В Эстонии предложили сделать государственным праздником день отмены секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа.
Происшествия
Бывшего замминистра обороны СССР насмерть сбил автомобиль
Как отмечается, генерал был сбит легковым автомобилем недалеко от своего дома.
Здоровье
В Крыму 50 человек проверяют на коронавирус
Накануне из Севастопольской больницы сбежала женщина, у которой проверяли наличие коронавирусной инфекции после возвращения из КНР.
Кино
Бен Стиллер появится в «Форсаже 9»
Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.