Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 66,22-66,7 руб.
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Комментарии
Армия и оружие
Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе
Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса
Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Происшествия
Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят
Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Музыка
Иностранцы оценили участие Little Big в «Евровидении»
Иностранные пользователи соцсетей обрадовались участию российской группы Little Big в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Армия и оружие
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Политика
Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране
Президент Ирана Хасан Роухани пригласил российского коллегу на саммит во время телефонного разговора.
Общество
Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Биатлон
Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
Авто
Mercedes-Benz раскрыл обновленный E-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновленный вариант модели E-Class, которая дебютировала в кузовах седан и универсал Estate.
Происшествия
Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми
Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.
Общество
Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз
Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой
Наука
Воду в мантии назвали причиной вулканизма в Японии и на северо-востоке Китая
Модели сейсмической томографии показывают, что эти области тихоокеанской плиты «застряли» в переходной зоне мантии, которая разделяет верхнюю и нижнюю мантии и простирается почти на 1000 км вглубь под северо-восточной частью Китая.
Общество
Россиянки озвучили подарочные предпочтения к 8 марта
Общество
Определена больница для всех прибывших в Москву с ОРВИ
Прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией поместят в новый больничный комплекс, расположенный в Коммунарке.
Экономика
АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков.
Общество
Три московских прокурора написали рапорты об отставке
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
Армия и оружие
СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков
Под числом 65 автор материала понимает количество самолётов советского (российского) производства, которые в разное время были сбиты пилотами самолётов F-16.Из материала: До вчерашнего времени счёт был 63:0 в пользу F-16.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Общество
Актера Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании 14-летней девочки
Актера Тимоти Хаттона (59) публично обвинили в изнасиловании. Об этом в СМИ заявила канадская модель Сэра Джонстон.
Общество
Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов
"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Политика
Нардеп: Гончарук написал заявление об отставке
Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на конец года из-за коронавируса
Летние Олимпийские игры в Токио могут отложитьна конец 2020 года из-за угрозы эпидемии коронавируса.
Общество
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Общество
В Крыму рассказали, сколько воды осталось в местных водохранилищах
Синоптики Крыма рассказали, что к началу весны в водохранилищах полуострова накоплено около 100 млн кубометров воды, что на 84 млн кубометров меньше, чем в 2019 году, передает крымский гидрометеоцентр.