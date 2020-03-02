Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 66,22-66,7 руб.

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Происшествия Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Биатлон Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.

Шоу-бизнес Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.

Авто Mercedes-Benz раскрыл обновленный E-Class Компания Mercedes-Benz представила обновленный вариант модели E-Class, которая дебютировала в кузовах седан и универсал Estate.

Происшествия Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.

Наука Воду в мантии назвали причиной вулканизма в Японии и на северо-востоке Китая Модели сейсмической томографии показывают, что эти области тихоокеанской плиты «застряли» в переходной зоне мантии, которая разделяет верхнюю и нижнюю мантии и простирается почти на 1000 км вглубь под северо-восточной частью Китая.

Общество Три московских прокурора написали рапорты об отставке Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.

Общество В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Общество Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов "Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика Нардеп: Гончарук написал заявление об отставке Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.