Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 66,22-66,7 руб.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Рубль в начале торгов чуть уступает доллару, но выигрывает у евро

Росбалт02:51

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Вести.Ru02:26

Рубль вырос к доллару и евро

Профиль02:10

Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,18 рубля

ТАСС02:07

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:03

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Известиявчера в 09:12

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Газета.Ruвчера в 08:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:33, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе

Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:22
Общество

Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 02:07
Политика

В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
RT на русском 05:42
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Газета.Ru 02:54
Музыка

Иностранцы оценили участие Little Big в «Евровидении»

Иностранные пользователи соцсетей обрадовались участию российской группы Little Big в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Lenta.ru 06:20
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Армия и оружие

Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

Вести.Ru 05:20
Шоу-бизнес

Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Gazeta.SPb 02:27
Политика

Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани пригласил российского коллегу на саммит во время телефонного разговора.
Piter.tv 03:18
Общество

Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
ТАСС 05:44
Биатлон

Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Телеканал 360° вчера в 16:42
Шоу-бизнес

Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Газета.Ru вчера в 03:52
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС вчера в 00:38
Авто

Mercedes-Benz раскрыл обновленный E-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновленный вариант модели E-Class, которая дебютировала в кузовах седан и универсал Estate.
Коммерсантъ 06:09
Происшествия

Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.
Интерфакс 02:54
Общество

Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз

Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
Росбалт вчера в 07:48
Космос

В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой

Комсомольская правда 01 марта в 08:38
Наука

Воду в мантии назвали причиной вулканизма в Японии и на северо-востоке Китая

Модели сейсмической томографии показывают, что эти области тихоокеанской плиты «застряли» в переходной зоне мантии, которая разделяет верхнюю и нижнюю мантии и простирается почти на 1000 км вглубь под северо-восточной частью Китая.
N+1 вчера в 12:11
Общество

Россиянки озвучили подарочные предпочтения к 8 марта

ИА Запад24 06:26
Общество

Определена больница для всех прибывших в Москву с ОРВИ

Прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией поместят в новый больничный комплекс, расположенный в Коммунарке.
Мослента 05:19
Экономика

АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков.
РБК 06:02
Общество

Три московских прокурора написали рапорты об отставке

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
РБК 06:13
Армия и оружие

СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков

Под числом 65 автор материала понимает количество самолётов советского (российского) производства, которые в разное время были сбиты пилотами самолётов F-16.Из материала: До вчерашнего времени счёт был 63:0 в пользу F-16.
Avia.pro 03:00
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Общество

Актера Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании 14-летней девочки

Актера Тимоти Хаттона (59) публично обвинили в изнасиловании. Об этом в СМИ заявила канадская модель Сэра Джонстон.
Peopletalk 02:54
Общество

Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов

"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости вчера в 11:37
Политика

Нардеп: Гончарук написал заявление об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ вчера в 16:09
Спорт

Олимпиаду в Токио могут перенести на конец года из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры в Токио могут отложитьна конец 2020 года из-за угрозы эпидемии коронавируса.
Новый Век 05:59
Общество

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 04:23
Общество

В Крыму рассказали, сколько воды осталось в местных водохранилищах

Синоптики Крыма рассказали, что к началу весны в водохранилищах полуострова накоплено около 100 млн кубометров воды, что на 84 млн кубометров меньше, чем в 2019 году, передает крымский гидрометеоцентр.
Аргументы и Факты - Крым 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное