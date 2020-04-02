Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть
Доллар и евро упали на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,36-77,9 руб.
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Доллар на «Московской бирже» торгуется на уровне 77,38 руб., евро - 83,77 руб
Финмаркет03 апреля в 03:20
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