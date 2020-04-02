Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceРубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи снижаются по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные. Так, на открытии торгов курс доллара снизился на 89 копеек по отношению к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,90 рубля за $1.
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Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

ТАСС03:37

Курс рубля на 2 апреля 2020 года: доллар 77,36 рубля, евро - 84,5 рубля

Комсомольская правда03:11

Рубль вырос к доллару и евро

РИА Новости03:20

На открытии торгов доллар упал ниже ₽78, евро — ниже ₽85

РБК03:19

Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru03:14

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Вести.Ru03:26

Дорожающая нефть тянет наверх и рубль

Фонтанка.Ру03:10
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Комментарии

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В Комитете по делам здравоохранения китайского города Ухань рассказали, как быть с бессимптомными носителями коронавируса и какие меры предпринимать.
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Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
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Вчера Оксана Самойлова заявила, что разводится со своим мужем Джиганом. Причиной стали измены и странное поведение рэпера.
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В Италии выявили новые особенности коронавируса

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В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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