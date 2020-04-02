Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи снижаются по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные. Так, на открытии торгов курс доллара снизился на 89 копеек по отношению к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,90 рубля за $1.

Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

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