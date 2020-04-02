Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceРубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи снижаются по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные. Так, на открытии торгов курс доллара снизился на 89 копеек по отношению к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,90 рубля за $1.
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Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

ТАСС03:37

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Вести.Ru03:26

Дорожающая нефть тянет наверх и рубль

Фонтанка.Ру03:10

На открытии торгов доллар упал ниже ₽78, евро — ниже ₽85

РБК03:19

Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru03:14

Курс рубля на 2 апреля 2020 года: доллар 77,36 рубля, евро - 84,5 рубля

Комсомольская правда03:11

Рубль вырос к доллару и евро

РИА Новости03:20
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Комментарии

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Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
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Обновлённый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

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В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

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Почти 10 лет понадобилось для того, чтобы Черная вдова получила свой сольный фильм, и Йоханссон считает, что одной из центральных его тем смело можно назвать семью.
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В России выявили еще 771 случай коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.
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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Тони Фергюсоном

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Что касается вопроса о том, будут ли помещать медучреждения, в которых лечат от коронавируса, на карантин, Елена Малышева объяснила, что данные решения относятся к компетенции Роспотребнадзора.
Live24 01:41
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Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда 31 марта в 19:02
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

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REGNUM 01:20
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Политика

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"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
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Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
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Гаджеты

IPhone SE 2 может выйти 15 апреля

Поссер утверждает, что в ходе внутреннего обсуждения Apple назвала ориентировочные даты релиза iPhone Se 2. Показать миру новинку компания планирует 15 апреля, а сами продажи начнутся с 22.
IT-World вчера в 10:29
Происшествия

В Ростовской области оценили состояние заболевших COVID-19

Ростов-на-Дону, 2 апреля 2020, 11:16 — REGNUM Врачи оценили состояние здоровья заболевших коронавирусной пневмонией жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 апреля.
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Общество

Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки, регламентирующие взимание штрафа с нарушителей карантинного режима.
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Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников

Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников Проникновение коронавируса на предприятия, в том числе в моногорода и вахтовые поселки, становится серьезной проблемой для промышленности: среди рабочих уже более десятка только подтвержденных случаев.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
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Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:59
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Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина

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Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

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ТАСС вчера в 18:44
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

РБК вчера в 18:00
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