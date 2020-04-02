Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Доллар и евро упали на старте торгов на Московской Бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,36-77,9 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро

РИА Новости03:20

На открытии торгов доллар упал ниже ₽78, евро — ниже ₽85

РБК03:19

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Вести.Ru03:26

Курс рубля на 2 апреля 2020 года: доллар 77,36 рубля, евро - 84,5 рубля

Комсомольская правда03:11

Дорожающая нефть тянет наверх и рубль

Фонтанка.Ру03:10

Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru03:14

Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

Rambler News Service03:06
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Нефть марки Brent подорожала почти на 10%

Москва, 2 апреля 2020, 09:52 — REGNUM На торгах на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года идёт вверх.
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Мишустин уволил замминистра здравоохранения РФ Костенникова

Освободить Костенникова Дмитрия Вячеславовича от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения Российской Федерации, — говорится в распоряжении, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
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В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
Газета.Ru 02:29
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В России стартовали продажи новых MacBook Air

В России стартовали продажи новых MacBook Air.
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Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
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Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
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В Саратовской области вводится пропускной режим

Постановление подписал председатель правительства Правительство Саратовской области выпустило постановление о введении на территории региона пропускного режима.
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Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

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«Крылья Советов» оказались на грани ликвидации

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Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

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Европейский бензин приедет в Россию

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Аналитики китайского издания Sohu рассказали, чем может закончиться для Японии попытка захвата Курильских островов.
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Газета.Ru вчера в 08:53
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В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Piter.tv 31 марта в 01:02
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В Китае вернулись к поеданию летучих мышей после окончания эпидемии

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