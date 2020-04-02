Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть
Доллар и евро упали на старте торгов на Московской Бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,36-77,9 рубля.
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Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием
Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Тони Фергюсоном
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В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны.
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Нефть марки Brent подорожала почти на 10%
Москва, 2 апреля 2020, 09:52 — REGNUM На торгах на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года идёт вверх.
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Владимир Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧС
Сегодня Путин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом в России.
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Мишустин уволил замминистра здравоохранения РФ Костенникова
Освободить Костенникова Дмитрия Вячеславовича от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения Российской Федерации, — говорится в распоряжении, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта
Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
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В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
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В России стартовали продажи новых MacBook Air
В России стартовали продажи новых MacBook Air.
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Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
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Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
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В Саратовской области вводится пропускной режим
Постановление подписал председатель правительства Правительство Саратовской области выпустило постановление о введении на территории региона пропускного режима.
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Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
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На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ
На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
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Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
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В ВОЗ заявили, что коронавирус имбирём не вылечить
Женева, Швейцария, 2 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Имбирь и травяные чаи можно применять для улучшения самочувствия, но не стоит утверждать, что эти средства могут победить коронавирус нового типа.
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IPhone 9 появился на официальном сайте Apple вместе с ценой
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
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В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
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