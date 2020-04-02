Финансы
Rambler News ServiceРубль вырос к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи снижаются по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные. Так, на открытии торгов курс доллара снизился на 89 копеек по отношению к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,90 рубля за $1.
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Экономика
Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку
Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Менее чем через две недели после объявления торговых сетей о введении моратория на штрафы для поставщиков, крупнейший игрок Х5 Retail Group сообщил контрагентам о выходе из сделки.
Политика
США купили доставленное из РФ медицинское оборудование
30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.
Футбол
В Бельгии решили остановить чемпионат и признать чемпионом «Брюгге»
По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны.
Общество
В России призвали продлить нерабочую неделю
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
Энергетика
Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5
Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя в рамках режима самоизоляции
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел в регионе запрет на торговлю алкоголем на время действия режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, копия постановления опубликована на официальном портале региона.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Экономика
Правительство РФ разрешило зерновые интервенции в 2020 и 2021 годах
Правительство России одобрило проведение зерновых интервенций в объеме до 1 млн т в 2020 и 2021 годах.
Политика
Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка
Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
Общество
Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус
Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Общество
Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года
В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Общество
Госдума изменила правила прохождения техосмотра автомобилей
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Политика
«Антинаркотическая операция» США направлена против Венесуэлы — Трамп
Объявленная США т. н. «расширенная антинаркотическая операция» направлена против властей Венесуэлы и лично против президента страны Николаса Мадуро.
Спорт
77 российских спортсменов ожидают эвакуации из-за рубежа
Всего за пределами России находятся 119 спортсменов из 16 субъектов страны.
Здоровье
В итальянском доме престарелых пояснили сообщения о «странных» смертях
Директор дома престарелых в итальянском городе Громо Джан Луиджи Печис-Каваньи не связывает смерть пятерых пациентов напрямую с заражением коронавирусом, но не исключает этого, так как тесты на вирус в учреждении не проводились.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Игры
Ubisoft бесплатно раздает Rayman Legends игрокам на карантине
Здоровье
Вирусолог сказал, при каких условиях продлят нерабочую неделю
Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции российские власти намереваются продлить нерабочую неделю.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Общество
Минобороны РФ: подготовка Парада Победы идет по плану
Официальный представитель Минобороны РФ прокомментировал информацию, появившуюся в российских средствах массовой информации, о рассмотрении альтернативных вариантов проведения парада 9 мая в этом году, в том числе проведение парада отсутствие зрителей, из-за ситуации с распространением в стране новой коронавирусной инфекции.
Космос
Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска «Ракеты Победы»
Экономика
Лукашенко: Минск сам решит, у кого в России покупать нефть
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by По его словам, ранее "рыночники" заставляли Минск договариваться с компаниями, в результате нефть в Белоруссию поставляла только группа компаний "Сафмар".
Футбол
«Челси» опережает «Барселону» в гонке за Теллесом
"Челси" стал на шаг ближе к трансферу защитника "Порту" Алекса Теллеса, пишет Record.Отмечается, что новым агентом футболиста стал израильский функционер Пини Захави, которого связывают с владельцем "синих" Романом Абрамовичем.
Здоровье
Режим самоизоляции в Хакасии: кто работает, а кому нельзя
В четверг, 2 апреля, управление пресс-службы и информации главы РХ опубликовало разъяснения: кому можно и нельзя работать.
Политика
Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе
Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту
По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, снижение спроса говорит о «сознательности населения» и более высоком уровне финансовой грамотности.
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь
С 23 по 29 марта россияне потратили в винных магазинах на 21,9% больше, чем на предыдущей неделе, и на 31,83% больше, чем годом ранее, следует из поступившего в РБК отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности.