Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceРубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи снижаются по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные. Так, на открытии торгов курс доллара снизился на 89 копеек по отношению к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 77,90 рубля за $1.
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Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

ТАСС03:37

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Вести.Ru03:26

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Коммерсантъ03:07

На открытии торгов доллар упал ниже ₽78, евро — ниже ₽85

РБК03:19

Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru03:14

Дорожающая нефть тянет наверх и рубль

Фонтанка.Ру03:10

Рубль вырос к доллару и евро

РИА Новости03:20
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Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года

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Политика

«Антинаркотическая операция» США направлена против Венесуэлы — Трамп

Объявленная США т. н. «расширенная антинаркотическая операция» направлена против властей Венесуэлы и лично против президента страны Николаса Мадуро.
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